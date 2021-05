Giulia Salemi parla del suo programma e loda Pierpaolo: "Lo stimo come uomo"

In questi giorni Giulia Salemi ha rilasciato una intervista a “Il Tempo” in cui parla sia della sua sfera lavorativa che privata. Partendo dalle sue soddisfazioni lavorative, il giornalista ricorda che “Salotto Salemi” nasce dalle sue storie di Instagram in cui intervistava dei suoi amici famosi.

La gieffina però ha voluto spiegare le differenze dal format lanciato sui social e quello in onda su Mediaset Play: “Ora è più strutturato con una nuova identità e con una vera e propria veste scenografica. La chiacchierata tra amiche si svolge in un contesto intimo e accogliente giocato sulla declinazione del rosa con l’obiettivo di mettere a proprio agio le mie ospiti”.

Ci tiene a sottolineare con orgoglio che tutte le ospiti sono di sesso femminile, e la prima a essere intervistata nel salotto è stata Dayane Mello. La conduttrice infatti vuole invitare solamente le sue amiche nel programma, e con l’italobrasiliana ha stretto un bel rapporto negli studi di Cinecittà. Mentre, nelle prossime settimane, rilasceranno una seguente intervista Paola Di Benedetto, Martina Hamdy, Veronica Ferraro, Arianna Cirrincione, e Gaia Zorzi.

Oltre alle gioie lavorative, Giulia Salemi al “GF Vip” è riuscita a trovare l’amore grazie a Pierpaolo Pretelli. Inizialmente l’ex velino di “Striscia la notizia” è stato protagonista di una corte serrata nei confronti di Elisabetta Gregoraci, ma l’ingresso della Salemi ha immediatamente cambiato le carte in tavola.

Nella seguente intervista Giulia rivela che le cose con Pierpaolo stanno andando nel verso giusto: “Ho finalmente trovato un uomo che mi comprende e mi ama per quello che sono. Siamo uno il fan numero dell’altro. Non entriamo mai in competizione, ci divertiamo e ridiamo tantissimo. Lo stimo come uomo, come padre e come figlio. Credo avessimo bisogno l’uno dell’altra”. Seppure non ama sbilanciarsi, Giulia a oggi si dichiara molto felice per come sta andando la sua vita affermando di aver trovato finalmente la giusta quadra dopo anni di sofferenza.