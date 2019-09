Giulia Salemi parla del suo cambiamento dopo la relazione con Francesco Monte

Giulia Salemi è stata sicuramente una delle concorrenti più chiacchierate della terza edizione del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e con Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista. In questa circostanza ha avuto l’opportunità di potere conoscere Francesco Monte, intrattenendo una lunghissima relazione con lui.

In questi giorni Giulia Salemi si è fatta intervistare dal settimanale “Spy” diretto da Massimo Borgnis, in cui cita marginalmente la fine della sua storia d’amore con Francesco Monte. Tuttavia, dopo essersi separata da Francesco Monte, la ragazza ha deciso di dare un netto cambiamento alla sua vita.

Le parole di Giulia Salemi

La ragazza è pronta a dare una svolta alla sua vita e alla base dietro a questa scelta ci sarebbe la relazione finita con Francesco Monte: “Le pene d’amore hanno influito, a giugno è successo qualcosa che mi ha fatto soffrire. Sono dimagrita ma poi ho iniziato a curarmi valorizzando di più il mio corpo. Ma resto una ragazza formosa che deve cercare il look giusto per nascondere i difetti e valorizzare i pregi. Sono cambiata più dentro che fuori”.

Successivamente parla della sua esperienza al “Grande Fratello Vip“, in cui dichiara di aver vinto la sua personale sfida poiché ha mostrato il suo vero carattere dinanzi a milioni di telespettatori. Infatti, Giulia Salemi ci tiene a sottolineare di non voler essere più la ragazza che per cinque anni è stata parte di lei.

Non nasconde che prima del “GF Vip” Giulia Salemi era ricordata dal pubblico per il suo incidente hot avuto sulla passerella della Mostra del Cinema di Venezia, oppure per il personaggio che interpretava per pochi minuti in televisione. Proprio a causa di alcuni pregiudizi, Giulia nel corso degli anni ha ricevuto tantissimi “no“.

Infine parla di una sua possibile partecipazione a “Temptation Island Vip“, negando immediatamente questa possibilità poiché odia tutte le ragazze che ci provano con i ragazzi fidanzati, ed essendo anche molto gelosa e possessiva ammette che non durerebbe tantissimo in un contesto del genere.