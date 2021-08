Giulia Salemi, mamma Fariba non sta bene e va in ospedale: come sta

Fariba Teherani non sta bene. La mamma dell’influencer Giulia Salemi deve fare nuovamente i conti con dei problemi di salute, la cui causa ancora non è chiara. L’ex naufrga dell’Isola dei Famosi già da tempo lamentava dei problemi fisici, situazioni che sono comparse subito dopo la sua permanenza in Honduras.

Nelle scorse ore la mamma dell’ex gieffina Giulia Salemi si è recata in ospedale per eseguire alcuni accertamenti diagnostici. Ma non sembra che tutto sia andato per il meglio. Almeno questo è quanto detto dalla Teherani durante alcune recenti Instagram Stories. Nei giorni scorsi Fariba si è recanta nell’ospedale di Piacenza, dove però ha dovuto aspettare molte ore per essere visitata.

I problemi principali che la stanno preoccupnado riguardano principalmente l’addome e la guancia. “Ho la pancia che si gonfia” ha dichiarato aggiungendo anche che i medici al momento non ne capiscono il motivo. E non si sa cosa può essere. Stessa cosa anche er quanto riguarda la guancia.

Insomma, chi l’ha visitata ha consigliato alla Teherani di fare una visita specialistica. Ma non è tutto, poiché Fariba ha anche denunciato che chi l’ha visitata stava facendo una valutazione sulla base di un’altra cartella clinica. Fariba ha fatto subito notare l’errore, mentre il medico aveva già prescritto tutta una serie di farmaci.

Dopo aver raccontato di queste disavventure, Fariba ha messo al corrente i suoi fan di come sta ora. Temperatura sui 38,5°, oltre alla grande amarezza per aver pagato 84 euro e non aver concluso nulla. Già dal suo ritorno dall’Isola dei Famosi, Fariba ha raccontato delle fitte allo stomaco, per le quali era costretta a prendere continui antidolorifici.

A questo si sono aggiunte anche la tachicardia ed il respiro corto. Chissà se le dure restrizioni alimentari a cui sono obbligati i naufraghi, non siano la causa di tutti i suoi malesseri.