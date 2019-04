Giulia Salemi, l’ex concorrente del GFVip ricoverata in ospedale: le parole della mamma Fariba

Dopo la triste notizia del ricovero d’urgenza del vincitore del Grande Fratello Vip 2018 Walter Nudo per due ischemie – causate da un mal funzionamento cardiaco – arriva a poche ore di distanza anche la notizia del ricovero ospedaliero di un’altra amatissima ex concorrente del GFVip, cioè Giulia Salemi.

A dare la notizia del ricovero in ospedale di Giulia, è stata l’onnipresente ed amorevole mamma Fariba Teherani, che non solo ha accompagnato la figlia al più vicino presidio ospedaliero, ma si sta prendendo cura di lei ed aggiorna continuamente sulle condizioni di salute della figlia i fan e followers di Giulia tramite i social network.

Fariba rassicura i fan di Giulia

La Teherani crede molto nel karma e nelle energie che viaggiano nell’etere, così lancia un singolare messaggio ai suoi fan e a quelli della figlia Giulia: “Vi prego di mandare l’energia positiva per la mia cucciola che in questo momento in pronto soccorso con febbre a 40“. Madre e figlia avevano vissuto un momento di allontanamento dopo il Grande Fratello Vip, ma sembra che ora le cose sia tornate come prima.

Proprio per non offuscare la notorietà e visibilità di Giulia, la Teherani, contattata dagli autori del GF16, avrebbe rinunciato alla partecipazione al reality condotto da Barbara D’Urso. Un gesto che la dice lunga sul fatto che Fariba non farà più alcuna mossa azzardata in futuro, come lo è stata ad esempio quella fatta a Casa Signorini, dove si è prestata a fare un gioco – una sorta di rito magico – preso poi per vero dal grande pubblico televisivo.

Rassicurati da mamma Fariba, i fan dell’influencer dunque possono tirare un sospiro di sollievo, perché sembra che Giulia abbia un gran febbrone, e nonostante tutto la giovane modella ha anche trovato le forze per inviare un tenero ed affettuoso messaggio all’amico Walter Nudo, che oltre oceano ha avuto due attacchi ischemici.