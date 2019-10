Giulia Salemi: la risposta agli haters in merito alla battuta su Francesco Monte

Giulia Salemi appare ancora una volta al centro della bufera mediatica; numerosi gli haters implacabili che si scagliano contro l’ex gieffina a seguito di un commento interpretato male dagli utenti, o magari espresso male dalla stessa Salemi. A quanto pare la ragazza ha affermato però, a più riprese, che i suoi intenti erano puramente ironici e privi di doppi sensi.

L’evento in questione riguarda un commento pubblicato sotto la foto dell’amico di Giulia, Francesco Sole, e della sua compagna Giulia Cavaglià; il commento della Salemi recita: “Si sa che l’accoppiata Francesco e Giulia spacca! Spero che a voi vada meglio però… prima che qualcuno la prenda male sto scherzando. W l’amour sempre e comunque“.

Il commento ha un chiaro riferimento alla relazione avuta con l’ex tronista di “Uomini e Donne“, che oggi appare felicemente fidanzato ed anche innamorato di Isabella De Candia. Ovviamente a seguito di questo commento in molti hanno accusato la Salemi di aver volontariamente fatto riferimento alla sua relazione passata e che non vi fosse alla base del commento nessuna ironia.

Prima che la cosa degenerasse, Giulia ha preso in mano le redini della situazione e ha messo a tacere i tanti commenti, spesso inopportuni, circa il suo commento. Infatti poco dopo vi è stato un ulteriore commento pubblicato dalla Salemi che ha così risposto: “Ho fatto un commento ironico sotto la foto di Francesco Sole, che è un mio amico. Stavo ovviamente scherzando, l’ho anche scritto. I siti di gossip riportano una parola e tutti partono in quarta. Era una battuta, ripigliatevi un attimo.“

L’espressione divulgata dalla Salemi quindi è stata mal interpretata da molti, ma a quanto pare è stata capita bene da Monte, che ha preferito non commentare in difesa della ragazza per non alimentare ulteriori polemiche. Monte infatti appare molto preso dalla sua relazione ed anche dalle bellissime performance che sta portando ad ogni appuntamento con il programma “Tale e quale show“.