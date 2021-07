Giulia Salemi e Stefania Orlando, l’incontro dopo il GFVip: le scuse e lo sfottò

Giulia Salemi e Stefania Orlando si sono incontrate nelle ultime ore, dando vita ad un simpatico botta e risposta. Sono già diversi mesi che si sono spente le luci del Grande Fratello Vip, lasciando dei conti in sospeso tra alcuni concorrenti. Mentre fervono i preparativi per la scelta dei nuovo cast, le due ex gieffine si sono viste, regalando ancora una volta dei momenti esilaranti.

A dispetto dei tanti rumors – che riferivano di alcuni dissapori tra le due – Giulia e Stefania hanno dimostrato di essere in ottimi rapporti. Anzi, ci hanno pure scherzato su. In alcune Instagram Stories condivise da Giulia nella serata del 19 luglio, Stefania ha prima chiesto pubblicamente scusa alla Salemi.

Un modo per mettere un punto su tutte le incomprensioni che ci sono state mentre erano all’interno della casa di Cinecittà. Stefania aveva stretto, infatti, un forte legame con Tommaso Zorzi. Ed è stato proprio quest’ultimo che in più di una occasione ha avuto degli aperti contrasti con l’influencer.

Usciti dalla casa del Grande Fratello Vip, però, gli ex gieffini sembrano ormai volersi gettare alle spalle tutto quanto. Giulia è stata ospite di Tommy nel suo programma Il Punto Z. Ospitata che è stata ricambiata dalla sorella di Tommaso, Gaia, a sua volta ospite del programma dell’inluencer Salotto Salemi.

“Stefy mi sei mancata tantissimo” ha detto Giulia alla Orlando nel corso di una Instagram stories- E la replica sincera e ironica della showgirl non si è fatta attendere: “Falsa, dalla testa ai piedi“. Le due poi si sono fatte una grande risata. Strappando un sorriso anche ai tanti followers dell’influencer.

Giulia negli ultimi giorni è stata protagonista anche di un altro evento importante: il compleanno di Leo, il figlio di Pierpaolo. I rapporti tra la Salemi e l’ex di Pretelli, Ariadna Romero, sono infatti molto buoni.