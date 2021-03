Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli scherzano con Achille Lauro e finiscono in tendenza su Twitter

Ora che sono usciti dal Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si stanno vivendo come una coppia normale e come gran parte degli italiani in questi giorni stanno seguendo il Festival di Sanremo 2021. Ieri i “Prelemi” (nome della coppia coniato dai loro fan e derivante dall’unione dei rispettivi cognomi, Pretelli e Salemi) hanno voluto coinvolgere i fan perché commentassero assieme a loro la kermesse sanremese.

E così hanno lanciato l’hashtag “Sanremo Prelemi”, che in men che non si dica è finito primo e poi secondo tra gli hashtag di tendenza su Twitter. Ad attirare particolarmente l’attenzione dei follower è stata l’esibizione di Achille Lauro, molto amato da Giulia Salemi. Si è scoperto così che il cantante da tempo segue l’influencer italo-persiana su Instagram.

Achille Lauro segue Giulia Salemi su IG, Pierpaolo Pretelli fa un appello

E Giulia, che fino a oggi non lo seguiva, ha deciso su consiglio dei fan di seguirlo a sua volta. La cosa ha fatto chiacchierare molto il web e Pierpaolo si è anche alquanto ingelosito. Ma non – come si potrebbe immaginare – per il fatto che Giulia segue un altro uomo, per giunta un cantautore famoso e affascinante come Achille Lauro, bensì perché quest’ultimo segue la fidanzata e non lui.

Il gieffino, infatti, ha una passione per la musica e ha voluto lanciare personalmente un appello a Lauro affinché segua anche lui. Tanto più che spesso nella Casa del Grande Fratello Vip 5 cantava le sue canzoni. “Ti cantavo sempre nella Casa. Merito più io il follow della Salemi” ha cinguettato l’ex Velino di Striscia la Notizia su Twitter.

Ovviamente in men che non si dica i suoi fedeli fan hanno riempito di like il tweet, mandandolo in tendenza. Non sappiamo se Achille, che attualmente è ancora impegnato al Festival di Sanremo, dove in questi giorni è stato uno degli ospiti più attesi, ha letto il tweet; quel che è certo è che per ora non ha risposto né a Pierpaolo né a Giulia.