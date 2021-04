Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, niente convivenza: "È abbastanza prematuro"

Un amore nato e coltivato col tempo nella casa più spiata d’Italia, ovvero del “Grande Fratello Vip“. Parliamo dell’influencer 28enne italo persiana, Giulia Salemi e del suo amore, l’ex velino Pierpaolo Pretelli. I due ragazzi oggi si dichiarano più innamorati che mai e di certo non servivano parole per toccare con mano l’amore che i “Prelemi” manifestano giorno per giorno.

Un amore in cui Pierpaolo ha profuso tanto, tutte le sue attenzioni infatti sono unicamente incentrate su due aspetti fondamentali, per suo figlio e per Giulia. Una volta appurato quindi che tra i due è nato e perdura un amore così profondo, sentito e vero, a questo punto i fan hanno richiesto a gran voce la mossa successiva, la convivenza.

La convivenza saltata e il motivo di Pierpaolo

In tema si esprime lo stesso Pierpaolo, chiarendo la faccenda in una recente intervista concessa al settimanale “Mio“. Ecco infatti cosa ha dichiarato il modello in merito: “È abbastanza prematuro. Ora lei è a Milano e io a Roma, c’è tanta voglia di vedersi, c’è attesa, desiderio. Per lavoro ci vediamo ogni settimana, quando ci accorgeremo di aver bisogno di più, faremo nuovi passi“.

Molto orgoglioso e soddisfatto appare Pretelli nell’aver scelto Giulia, tanto da dichiarare che la Salemi: “È stata la prima donna che ho presentato a mio figlio in tre anni. Credo in questo rapporto“.

Al momento Pierpaolo vorrebbe tanto che anche la sua famiglia imparasse ad accettare l’influencer, dato che sin dal primo istante hanno sempre tifato per Elisabetta Gregoraci, con la quale non è poi nato nessun rapporto amoroso. Pretelli in tema si dichiara però fiducioso, certo che Giulia saprà farsi amare, così come ha fatto con suo figlio. Per adesso quindi non resta che attendere le prossime mosse della coppia, ma ciò che appare certo è che la convivenza, almeno per adesso, è stata rinviata.