Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cacciati da una ristorante parigino

Li avevamo lasciati qualche tempo fa in balia di una moltitudine di interviste dopo l’uscita della scorsa edizione del GF Vip. Anche se nessuno dei due è stato il reale vincitore della passata edizione del reality, si può dire ampiamente che in amore hanno senza dubbio ricevuto la medaglia d’oro. Parliamo dell’influencer Giulia Salemi e dell’ex velino, Pierpaolo Pretelli.

I due infatti hanno infatti trascorso insieme l’avventura del GF Vip per qualche mese e, in quel frangente di tempo, hanno avuto modo di conoscersi l’un l’altra, fino a trovare l’amore. A distanza di un anno i due appaiono più innamorati che mai. Certo, forse è ancora presto parlare di matrimonio, come hanno più volte espresso nelle passate interviste, ma senza dubbio i due ragazzi non pongono limiti alla provvidenza.

Giulia e Pierpaolo: cacciati da un noto ristorante parigino

Proprio durante questo bellissimo clima natalizio, la coppia ha deciso di staccare la spina dai mille impegni quotidiani, stabilendo di partire alla volta di Parigi; insomma un natale all’insegna del romanticismo e della felicità. I due ragazzi avevano tutte le buoni intenzioni per passare un periodo natalizio bellissimo, all’insegna dell’amore e dell’atmosfera natalizia.

Hanno persino prenotato e pagato con settimane d’anticipo un noto ristorante parigino, e qui inizia la disavventura dei due. A causa dell’intenso ingorgo automobilistico, Pierpaolo ha riscontrato non poca difficoltà a raggiungere il locale, per non parlare del posto auto. I due avevano dato un orario prestabilito al ristorante, ma a causa del traffico la coppia ha varcato la porta del locale con mezz’ora di ritardo.

La prenotazione a quel punto era saltata, ma i gestori del locale non hanno sentito scuse, non solo la prenotazione era andata in fumo, ma con essa anche il posto a sedere per la serata, perdendo dunque la possibilità di cenare.

Ovviamente le polemiche da parte della coppia non si sono fatte attendere, ma non c’è stato verso di convincere i direttori di sala. Un trattamento che Giulia e Pierpaolo di certo non si aspettavano, tanto che hanno dato inizio a una vera e propria tempesta di recensioni negative sui principali social. Il fan dei Prelemi si sono a quel punto divisi tra chi ha abbracciato la causa, condividendo il disappunto della coppia e chi invece ritiene ingiustificato tanto accanimento.