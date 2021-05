Giulia Salemi e la pace con Zorzi: "Ci stiamo provando"

Nonostante non sia stata la vincitrice di fatto del “Grande Fratello Vip”, si può dire che la bellissima influencer Giulia Salemi, sia divenuta col tempo una vincitrice morale. Appare di fatto innegabile che l’esperienza nella casa ha letteralmente stravolto la vita di Giulia che, da semplice influencer, è divenuta col tempo un vero e proprio personaggio pubblico, tanto da avere le redini in mano di un programma interamente dedicato a lei “Salotto Salemi“.

Non solo soddisfazioni personali ma anche amorose, nella casa infatti la Salemi ha avuto modo di poter incontrare l’amore della sua vita, l’ex velino Pierpaolo Pretelli. Quindi ambito professionale e amorso tutto va a gonfie vele, ma si può dire altrettanto in ambito di amicizia? Come vanno infatti le cose tra lei e Tommaso Zorzi?

Il tentativo di riappacificazione tra Giulia e Tommy

In una recente intervista concessa a “Coming Soon” è scattata la fatidica domanda, ovvero come procede il rapporto con Tommaso. La Salemi fa luce sull’argomento, affermando che ha tutte le buone intenzioni di voler ristabilire un rapporto con il suo amico, nonostante le incomprensioni passate rendono più difficile guardare al futuro.

Ecco infatti cosa risponde la Salemi in merito alla storia con Zorzi: “Con Tommaso stiamo provando a chiarire, piano piano, prendendoci il tempo necessario. Ho capito dove ho sbagliato con lui, ma gli voglio bene tanto che quando mi ha invitata alla prima puntata del suo programma ci sono andata senza pensarci!“.

In ultimo la ragazza aggiunge: “Sono molto felice per tutto il successo che sta avendo, credo che sia assolutamente meritato e di certo sta facendo da apripista per tutti i giovani che vogliono convertire le esperienze social in televisive“. Insomma si evince dalle parole di Giulia che le intenzioni ci sono tutte per rinnovare l’amicizia con Tommy; come reagirà Zorzi? Sarà pronto a riaccogliere tra le sue braccia la Salemi? Staremo a vedere.