Giulia Salemi avvistata con un uomo misterioso in Francia

Giulia Salemi ha finalmente trovato il sorriso dopo la dolorosa fine della storia d’amore con Francesco Monte, conosciuto un anno fa nella casa del “Grande Fratello Vip“. Sembrerebbe che la bella showgirl italo-persiana abbia un nuovo amore, la cui identità è ancora ignota.

La notizia è trapelata dal portale Very Inutil People, che ha pubblicato uno scatto che ritrae la ragazza in dolce compagnia di un uomo nella lussuosa località sciistica di Courchevel, situata nelle Alpi francesi. Fino ad ora Giulia è stata molto riservata a riguardo ed è stata molto abile nel non far trapelare nulla dai contenuti da lei pubblicati su Instagram.

A quanto pare, però, qualche curioso che si trovava sul posto è riuscito nell’intento di diffondere questa scottante indiscrezione. Al momento non si sa nulla sull’uomo abbracciato alla Salemi: non è dunque un personaggio conosciuto nel mondo dello spettacolo. C’è chi ipotizza che si tratti di un ragazzo francese, che ha conquistato Giulia durante una vacanza a Parigi e chi di un ammiratore segreto napoletano.

Di recente pare che Giulia Salemi sia corteggiata da un ammiratore segreto che le ha regalato un bellissimo mazzo di rose rosse per ben cinque volte. Stando ad alcune segnalazioni, si tratterebbe di un giovane principe napoletano che porta le iniziali L.L. Al momento, incombe ancora molto mistero su questa persona che pare aver rubato il cuore della bella modella ed influencer.

Pochi giorni fa la Salemi si è recata a Parigi dove è apparsa più radiosa che mai. L’ex gieffina si trovava nella splendida capitale francese per realizzare la bellissima esperienza firmata Karl Lagerfeld, della quale si è detta molto contenta. Inoltre, l’influencer classe 1993 ha visitato la suite del celebre stilista tedesco, dove ha potuto scoprire tutta la nuova collezione autunno/inverno 2019/2020.