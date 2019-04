Giulia Salemi, amore a gonfie vele con Francesco Monte: "Sogniamo una famiglia"

Giulia Salemi e Francesco Monte, ex concorrenti del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip”, a dispetto delle malelingue del gossip stanno vivendo una grande storia d’amore, che è stata oggetto anche di alcune dichiarazioni rilasciate dalla modella italo-persiana durante una recente intervista al settimanale di gossip “Spy”.

Il rapporto tra Francesco e Giulia è nato e cresciuto giorno dopo giorno all’interno della casa di Cinecittà del Grande Fratello Vip, sotto l’occhio indiscreto delle numerose telecamere sparse nella casa, che hanno immortalato i loro alti e bassi, i loro litigi così come le loro riappacificazioni e tenerezze.

L’amore tra Giulia e Francesco

L’influencer ha rilasciato una recente intervista al settimanale di gossip “Spy”, durante la quale ha raccontato del suo rapporto con Francesco, dei loro progetti futuri, così come del loro fidanzamento. Insomma, tutte domande che ormai i tanti loro fan si pongono e che hanno trovato risposte nelle parole della Salemi.

Con quel fare da logorroica che le è proprio, Giulia dice: “Da grandi sogniamo una famiglia, sogniamo tutte le tappe dell’amore, ma con calma“, un modo per rassicurare quindi i loro fan circa il futuro della coppia, poi Giulia ha proseguito dicendo: “L’anello arriverà, come arriverà la grande bellezza che questa vita ha deciso di regalarmi”.

Per Giulia la bellezza della vita ha un nome e cognome, cioè quello di Francesco Monte. Rievocando i celebri personaggi delle favole della Walt Disney, Giulia si paragona a Cenerentola, Biancaneve, la Bella Addormentata, personaggi tutti che trovano, come lei, il loro principe azzurro. Poi la Salemi dal romanticismo passa alla consapevolezza di una vita non sempre facile, che in passato l’ha vista cadere più volte, ostacoli poi tutti superati.

Giulia riserva delle parole bellissime per Francesco, al quale dice: “grazie Francesco per la festa e per la nostra vita insieme“. Parole bellissime che danno il senso del forte legame d’amore, di stima e riconoscenza che si respira tra la coppia. La mamma di Giulia, Fariba, ha recentemente dichiarato di aver rinunciato alla partecipazione della sedicesima edizione del Grande Fratello proprio per la figlia.