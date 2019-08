Giulia Provvedi chiude definitivamente con Pierluigi Gollini: "Abbiamo idee diverse"

L’esperienza della cantante Giulia Provvedi nella Casa del Grande Fratello Vip non è stata sempre positiva. La cantante ha sofferto molto per una segnalazione fatta da una blogger che avrebbe visto Pierluigi Gollini insieme ad altre ragazze. Questa notizia ai tempi fece molto scalpore, ma dopo un lungo silenzio Gollini decise di smentire questa voce.

Il loro amore, durato all’incirca due anni, sembra essere arrivato definitivamente agli sgoccioli. Giulia Provvedi annuncia, nella sua ultima intervista al sito de “Il Messaggero“, di non voler ritornare con il suo ex fidanzato. I motivi dietro a questa scelta restano ancora un mistero.

Giulia Provvedi chiude definitivamente al suo ex fidanzato

Nell’intervista al portale Giulia Provvedi dichiara che le cose dopo il Grande Fratello Vip sono andate subito bene. Solo in seguito ha capito di non essere fatta per stare insieme a lui, e ha deciso quindi di chiudere definitivamente la loro relazione. Svela di avere idee completamente diverse circa il rispetto e di come vivere una relazione rispetto a Pierluigi Gollini.

Sulla presunta infedeltà del suo ex fidanzato dichiara: “La mancanza di rispetto non è solo il tradimento, penso che noi donne ci dobbiamo mettere al primo posto e quindi ho scelto la mia serenità piuttosto che uno stato di infelicità, sono una ragazza che dà l’anima in ogni relazione, così ho fatto, non dico che lui non l’abbia fatto, ma dopo due anni tiri le somme e ho preferito che le nostre strade si separassero”.

Sempre nella stessa intervista, Giulia Provvedi rivela che i rapporti con Pierluigi Gollini sono rimasti intatti, poiché non riesce a chiudere i legami con le persone. Ad oggi però punta solamente alla sua serenità, ma prova sempre un forte affetto verso di lui e spera che la sua carriera da calciatore possa dargli tante soddisfazioni.