Giulia Molino racconta un periodo difficile della sua vita: "Sono stata vittima di bullismo"

Giulia Molino è stata una delle sorprese della nuova edizione del talent show “Amici”, presentato dalla conduttrice Maria De Filippi con la quale ha instaurato un rapporto speciale. La giovane cantante si è classificata in terza posizione, riuscendo a instaurare un legame unico con i milioni di telespettatori che hanno seguito il suo percorso.

La Molino è stata protagonista di un’intervista al settimanale “DiPiù Tv”, dove ha ripercorso i momenti principali della sua partecipazione alla trasmissione condotta dalla moglie di Maurizio Costanzo. Nel corso della chiacchierata ha posto l’accento sul suo passato svelando di essere stata vittima di bullismo e dando un esempio importante.

Queste sono state le sue dichiarazioni al riguardo: “Io sono stata una bambina e poi un’adolescente, decisamente in carne”. Per questo motivo veniva presa di mira dai coetanei: “Mi prendevano in giro, sono stata vittima di bullismo”.

Ha poi ontinuato dicendo che, per questa ragione, ha deciso di impegnarsi per dimagrire: “In terza media […] mi sono messa a dieta, seguendo un’alimentazione equilibrata […] sono riuscita in breve tempo a perdere parte dei chili, arrivando a pesarne sessantacinque”. Ha ricordato quel periodo di depressione che l’ha portata all’eccessivo dimagrimento, con il conseguente isolamento: “Ho cominciato a seguire una dieta fai da te, a togliere sempre più alimenti, a mangiare sempre meno, finchè sono arrivata a pesare quaranta chili”.

Giulia Moino ha spiegato che è stato uno dei periodi più difficili della sua vita: “Non riuscivo più nemmeno a studiare, per un periodo ho smesso pure di andare a scuola”. Infine riguardo al rapporto con Maria De Filippi ha affermato: “Non finirò mai di ringraziarla, mi ha sempre appoggiato e sostenuto, questo programma mi ha regalato una enorme visibilità e mi ha permesso di realizzare un sogno”.