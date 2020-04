Giulia Molino, criticata durante la finale di "Amici", commenta sui social

“Amici”, programma condotto da Maria de Filippi, è giunto al termine ed ha visto vincere la cantante Gaia Gozzi. Questo risultato ha visto, però, dividere il pubblico, il quale ha mostrato interesse per la rivale Giulia Molino. Le due cantanti, da sempre sono state messe in competizione e durante la fase finale, anche i voti lo hanno dimostrato.

La vincitrice Gaia Gozzi ha ottenuto il consenso della giuria, mentre la sua rivale è stata premiata dal televoto. Ciò non è bastato per far ottenere la vittoria alla cantante Giulia Molino, la quale si è classificata terza in questa edizione di amici. Durante la puntata la cantante è stata criticata da molti esponenti della stampa, i quali l’hanno accusata di non avere un’identità musicale accentuata.

Alcuni esponenti, inoltre, l’hanno giudicata inferiore alla sua sua rivale Gaia Gozzi e questo ha duramente colpito la giovane cantante. In suo aiuto Rudy Zerbi, il quale ha preso le sue difese ricordando la giovane età della ragazza. Dopo la sua eliminazione, Giulia Molino ha ricevuto le scuse da parte della stampa, che ha infatti precisato che le critiche sono volte alla crescita personale di un artista e non hanno come scopo quello di provocare sofferenza.

Giulia Molino ha esternato il suo dispiacere commentando “Sicuramente nelle cover è inevitabile fare il confronto. Quando però mi dicono che non ho la mia identità, soffro perché ho lottato tanto per trovare la mia identità, la metto anche nelle cover. Che questo non mi venga riconosciuto mi dispiace”.

La cantante, una volta concluso il suo percorso, ha ringraziato i suoi fan sui social commentando: “Il mio ringraziamento più grande va a voi, scugnizzi miei, che fino all’ultimo istante mi avete sostenuta e supportata. […] io, il vostro calore, sono riuscita ad avvertirlo nonostante non poteste essere fisicamente con me in quello studio. Siete la mia vittoria più bella, la mia vittoria più pura, la più vera”.