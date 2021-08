Giulia De Lellis va a convivere con Carlo? La risposta che non ti aspetti

Giulia De Lellis è tornata a far parlare di sé per alcune confidenze fatte nelle ultime ore su Instagram. L’influencer ha risposto ad alcune domande dei suoi numerosi followers, facendo qualche bordata anche nei confronti dei suoi ex. Tra i tanti temi trattati anche quello relativo alla sua attuale love story con Carlo Gussali Beretta.

L’autrice del best seller Le corna stanno bene su tutto è instancabile: una campagna pubblicitaria, impegni televisivi ed il meritato riposo in vacanza con il suo compagno. Ma tra un impegno e l’altro l’ex protagonista di Uomini e Donne non dimentica i suoi amati seguaci a cui ha dato la possibilità di rivolgerle qualche domanda, aprendo il ‘box’ domande su Instagram.

Tra le curiosità dei fan c’è sicuramente la relazione tra l’influencer e Carlo. I due si frequentano già da diverso tempo, dunque la domanda che tutti si pongono e se Giulia andrà a convivere con Carlo? A questa curiosità la De Lellis ha replicato con la sua solita ironia: “Già viviamo insieme dal giorno zero, non riesce a staccarsi da me“.

I rumors sulla coppia infatti riferiscono che tra i due si starebbe parlando anche di matrimonio. Nel box domande si è parlato anche di nozze. Si, ma non di Giulia, bensì di quelle della sorella dell’influencer. La curiosità dei fan in questo caso si è concentrata su quale outfit avrebbe indossato l’ex corteggiatrice per l’evento.

Giulia non ha mostrato ovviamente l’abito che indosserà ma ha svelato il colore: verde. Dopo la scelta dell’outfit i discorsi sono tornati ad essere più ‘friccicarielli’ e spigolosi. Infatti si è parlato degli ex compagni della De Lellis. A chi le ha fatto notare che il suo attuale fidanzato ha nella rubrica del telefono il numero di una sua ex, Giulia ha replicato con una risposta da applausi.

Ognuno di noi ha un passato. Lo ha Carlo come Giulia, quindi per lei non c’è alcun problema .Si è passato poi al tema tradimenti. L’influencer è l’autrice del libro Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza, che tratta appunto del tradimento subito. Secondo Giulia ci sono dei piccoli trucchi per capire se il tuo compagno ti tradisce.

“O lo becchi perché hai cu*o, o perché è stupido” ha detto la De Lellis, mentre in tanti ora si chiedono se nel suo caso – durante la relazione con Damante – scoprì del tradimento per fortuna o stupidità.