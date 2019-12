Giulia De Lellis torna a parlare della rottura con Andrea Damante

Giulia De Lellis ha partecipato nelle vesti di corteggiatrice al programma televisivo di Canale 5 “Uomini e Donne” (durante l’edizione 2015/2016, in cui è stata scelta dal tronista Andrea Damante). La bella ex corteggiatrice romana ha inoltre partecipato come concorrente alla seconda edizione del reality show condotto da Ilary Blasi “Grande Fratello VIP“.

Giulia ha parlato al settimanale “Vanity Fair” della sua intensa relazione con Andrea Damante, durata oltre due anni e terminata per i numerosi tradimenti del dee-jay veronese con donne diverse, della quale Giulia ha parlato nel libro pubblicato per Mondadori lo scorso 13 settembre, che è stato un grandissimo successo editoriale: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza“.

Nello specifico l’ex gieffina ha ricordato il momento in cui ha compreso che la sua relazione con Andrea poteva dirsi terminata, queste le sue parole: “Eravamo in Kenya, (…) io e lui, su una mongolfiera. Sotto di noi la savana, gli animali, un panorama mozzafiato. Però stavo guardando da sola, anche se c’era lui accanto a me. Così vicino, così lontano. In quel momento ho capito che l’amore non basta “. Giulia ha inoltre confessato di aver sentito di essere entrata nel mondo degli adulti in quel preciso momento, un mondo diverso, difficile e complicato.

La bella influencer (il suo profilo Instagram personale conta infatti la bellezza di 4,3 milioni di followers) ha poi parlato della sua attuale storia d’amore con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, con il quale ha da poco iniziato una convivenza a Lugano. Queste le parole di Giulia: “Ci rispettiamo. E quindi rispettiamo le passioni dell’altro. Io le sue gare. Lui i miei set. Appena posso salto sull’aereo e vado dove corre”.

L’ex corteggiatrice romana ha infine rivelato di vivere spesso un forte senso di ansia e paura per la professione del suo fidanzato, di averlo visto cadere una volta e di stare sempre male quando sa che lui è a bordo della sua moto, ma non glielo dice: “La passione non si giudica né si ferma”. Nonostante i numerosi impegni lavorativi di entrambi la storia tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis sembra dunque procedere nel migliore dei modi.