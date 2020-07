In tempi come quelli odierni in cui la perfezione gioca un ruolo importante, soprattutto nel mondo dello spettacolo in cui tutti devono essere lindi e perfetti, Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sorprende per un post dove si mostra completamente al naturale, senza filtri o trucco, ma come una normalissima ragazza della sua età. Un post che è piaciuto a molti, compresa un’altra influencer di grande successo quale Giulia De Lellis che, sui social, si complimenta con la collega invitando a riflettere.

Giulia De Lellis si mostra solidale nei confronti di Aurora Ramazzotti. Si tratta anche di un monito, una sorta di promemoria verso tutte quelle ragazze che temono di postare qualche foto a causa di una imperfezione o difetto, in quanto i leoni da tastiera sono sempre pronti a giudicare e commentare in modo maligno.

La stessa De Lellis ammette che anche lei ha dei problemi a mostrarsi se magari appare con un brufolo e, il più delle volte, decide di non pubblicarlo considerando i vari followers che potrebbero giudicare e criticare. Il post di Aurora Ramazzotti è per lei un invito a non vergognarsi anche se si ha il naso più grande, piuttosto che piccino e perfetto.

La De Lellils, come spesso fa, prende la situazione di petto e sprona i suoi stessi followers a superare questi limiti, proprio come sta facendo lei. Per la De Lellis, non si tratta di una sfida semplice anche perché il problema della pelle è sempre stato importante per lei, al punto da avere dei complessi. Nonostante questo, ci tiene che anche i suoi followers seguano il suo esempio.

Infine, si è rivolta alla stessa Aurora Ramazzotti complimentandosi per il post con queste parole: “Volevo dire ulteriormente brava e complimenti ad Aurora. Ha aperto quest’argomento, di cui ogni tanto si è parlato anche sulle mie storie, ma non ho mai avuto il coraggio di approfondirlo così e in maniera così intensa e seria”.