Giulia De Lellis su Andrea Damante: "Tradimenti fisici, ma anche mancanze di rispetto gravi"

Con l’avvicinamento della data prestabilita per l’uscita della autobiografia della autobiografia di Giulia De Lellis, che è prevista per la giornata del 17 settembre, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta rilasciando sempre più interviste, sta svelando altri dettagli sui tradimenti del suo ex fidanzato Andrea Damante.

Il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” è infatti dedicata quasi completamente alla sua vecchia relazione con il dj veronese. Scritto insieme all’autrice Stella Pulpo, la De Lellis ha dichiarato più volte di aver voluto pubblicare questo lavoro sperando nell’aiutare alcune ragazze che hanno passato più o meno la sua stessa situazione.

Le nuove dichiarazioni di Giulia De Lellis

Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale “F” diretto da Marisa Deimichei in edicola da quest’oggi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne parla per la prima volta del suo libro su una rivista. Fino a questo momento si è affidata solamente ai suoi social network, in cui conta ben 4,2 milioni di follower.

In primis svela perché abbia deciso di parlare della sua vecchia storia d’amore con Andrea Damante in un libro: “Le corna prima o poi capitano a tutte, allora ho pensato di mettere questa esperienza in un libro. Se può aiutare anche solo una ragazza che sta vivendo adesso quello che ho vissuto io e la sprona a lavarsi e vestirsi per uscire di casa, ne sarà valsa la pena”.

Svela che almeno inizialmente, non ha mai avuto il coraggio di indagare sui presunti tradimenti, poiché sperava che si sbagliasse. Consiglia quindi alle ragazze che iniziano ad avere qualche dubbio sulla relazione con il suo compagno di non ignorare questo presentimento. Successivamente aggiunge ulteriori dettagli sul presunto tradimento del dj: “Nel caso mio e di Andrea non si è trattato solo di tradimenti fisici ma di mancanze di rispetto molto gravi sulle quali mi è stato impossibile passare sopra”.

Nonostante questa batosta avvenuta anche in ambito psicologico, Giulia De Lellis non ha mai nascosto il suo desiderio di conoscere tutta la verità. Ammette infatti nell’aver chiamato tutte le ragazze con cui il deejay l’avrebbe tradita, ricevendo dei dettagli sui loro appuntamenti. Per punirlo poi gli distrusse sia la Playstation che il guardaroba.