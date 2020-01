Giulia De Lellis si sfoga su Instagram: "Sono stata derubata a Capodanno"

Le influencer non stanno passando un bel periodo. Per via dei grossi guadagni che riescono a fare su Instagram, nell’ultimo periodo stanno aumentando i furti. Il primo caso è avvenuto alla friuliana Taylor Mega a Natale, dichiarando di aver subito un bel danno ma piuttosto contenuto, in cui si sarebbero salvate però alcune borse.

La stessa cosa è capitata anche a Giulia De Lellis, conosciuta per essere stata la corteggiatrice di Andrea Damante a “Uomini e Donne”. La ragazza, sul suo profilo Instagram, ha dichiarato di aver subito un altro furto durante la giornata di Capodanno, e la vicenda sarebbe anche abbastanza grave.

Lo sfogo di Giulia De Lellis

La giovane, come riporta i vari siti di gossip, si è scusata con i suoi fan per il silenzio degli ultimi giorni specificando il motivo dietro al suo silenzio: “Mi scuso per l’assenza, che non è passata inosservata ma, per concludere quest’anno allucinante, siamo stati derubati per l’ennesima volta”. La situazione sembra assai grave, poiché dichiara di aver subito una cosa grossa.

Quindi, per cercare di risolvere questo problema, la De Lellis sottolinea che cercherà in tutti i modi di non specificare i suoi spostamenti. E per ribarire la gravità delle cose non si risparmia con delle frasi molto dure: “Eviterò di condividere con voi dove mi trovo, quando mi sposto da una parte all’altra. Dobbiamo ridurre questa cosa di dire dove siamo e cosa facciamo, altrimenti a questi pezzi di m***a gliela serviamo su un piatto d’argento. Questi social alimentano le folli idee di gente veramente malata”.

La De Lellis decide di non entrare nei dettagli di questo furto, ma ha voluto ringraziare alcuni suoi amici per averla aiutata in una situazione così tanto difficile. L’influencer dichiara di essere rimasta in mutande nel vero senso della parola, e solamente grazie ad Alessandra, una delle sue amiche, è riuscita a mettersi una tuta addosso.