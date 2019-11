Giulia De Lellis sbotta sui social, a chi saranno indirizzate le sue accuse?

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” e oggi affermata influencer, Giulia De Lellis, è ormai sulla bocca di tutti. La ventitreenne romana è reduce dal successo della pubblicazione del suo primo libro, “Le corna stanno bene su tutti, ma io stavo meglio senza!“, e dal tour asiatico di MotoGp, dove ha seguito il motociclista e suo compagno, Andrea Iannone.

La De Lellis è ormai un personaggio affermato, amato e chiacchierato. Deve la sua scalata a Maria De Filippi e al programma “Uomini e Donne”, nonchè alla sua relazione con l’ex tronista Andrea Damante. Giulia fu la scelta di Andrea, la loro relazione è durata qualche anno ma è terminata a causa dei tradimenti di lui, confessati dalla De Lellis proprio all’interno del suo libro.

Oggi la giovane è felice accanto ad Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, ed è incredibile come in poco tempo una ragazza giovanissima come Giulia, sia riuscita a diventare un personaggio così influente e affermato. Qualcosa però turba la De Lellis, infatti la ragazza ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, sbottando e utilizzando parole pesanti.

Nessun nome è stato fatto, ma risulta chiaro che lo sfogo di Giulia fosse ad indirizzo di qualcuno, un qualcuno il cui nome resta avvolto nel mistero. Nello specifico la ragazza ha asserito: “Meglio che sto zitta perchè se parlo rovino famiglie. Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando… Io vorrei solo essere lasciata in pace e fare le mie cose. Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie e vi riesce malissimo“.

Insomma la De Lellis appare con il dente avvelenato e chissà a chi facesse riferimento, se ad una singola persona o a più persone. Qualcuno ha sicuramente turbato la serenità della giovane influencer, che sia il suo ex Andrea Damante? Non resta che attendere eventuali novità e capire a chi fosse indirizzato lo sfogo della De Lellis.