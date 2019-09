Giulia De Lellis risponde alle ultime critiche sul suo libro e dichiara: "Andrea Damante sapeva tutto"

Mancano meno di due settimane all’uscita del primo libro scritto da Giulia De Lellis intitolato “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!“, coadiuvata dall’autrice Stella Pulpo. Questo testo ha immediatamente alzato numerose critiche, soprattutto per il titolo scelto dall’influencer.

Infatti, come è facilmente capibile, si tratta di una semplice autobiografia in cui parla della sua gioventù e del suo passato più recente. Ovviamente in questa ultima categoria è ben presente il suo ex fidanzato Andrea Damante, confermato anche dagli screen pubblicati dalla ragazza sul suo profilo Instagram.

Le parole di Giulia De Lellis sulle critiche ricevute

L’influencer durante un viaggio in treno ha voluto rispondere ai clamori alzati negli ultimi giorni. La ragazza dichiara che nelle prossime ore riceverà le prime copie della sua autobiografia che consegnerà ai suoi amici. Tuttavia dichiara che, grazie ad Amazon, alcuni fan lo stanno ricevendo già.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha lanciato anche una specie d’appello, invitando i critici nel leggere il libro prima di lasciare critiche ingiuste: “Vi chiederei di leggerlo o comunque, se non avete voglia, di non parlare mai a caso, ma di approfondire magari un minimo l’argomento. E visto che so che siete curiosi se ancora non avete capito di che parla, in sostanza è la mia storia, parla di un amore grande che ho provato, di un dolore assurdo, quasi mortale che però ho superato e delle fasi e del modo in cui io sono riuscita a superare un tradimento”.

Giulia ammette il desiderio di voler raccontare la sua storia e il piacere di dimostrare che nonostante le esperienze negative c’è una luce per tutti. Successivamente, annuncia che nei prossimi mesi ci sarà anche un firmacopie.

Infine, parla di Andrea Damante, svelando un piccolo aneddoto: “E’ ovvio che la persona in questione sapeva che sarebbe uscito questo libro. Io prima di fare il grande passo avevo ovviamente messo al corrente chi di dovere. Sono molto corretta”.