Giulia De Lellis risponde alle critiche dopo la paparazzata con Andrea Damante

Giulia De Lellis è diventata famosa per aver partecipato al programma televisivo condotto da Maria De Filippi su Canale 5 “Uomini e Donne”, durante l’edizione 2015/2016, nelle vesti di corteggiatrice. Successivamente è stata scelta dal tronista Andrea Damante, con cui ha avuto una travolgente relazione sentimentale, terminata a causa dei numerosi tradimenti che il deejay veronese ha avuto con diverse ragazze.

La nota influencer ha avuto poi una storia d’amore durata circa un anno e mezzo con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, ex fidanzato della showgirl argentina Belen Rodriguez, storia d’amore terminata ad inizio marzo. Da diverse settimane sono numerose le voci circa un possibile ritorno di fiamma tra Giulia ed Andrea, voci che sono state confermata da diversi giornalisti (tra cui Gabriele Parpiglia) e da numerosi indizi.

Stamattina il settimanale “Chi”, diretto dal giornalista Alfonso Signorini, ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono i due giovani subito dopo aver fatto la spesa insieme fuori da un supermercato. Le fotografie confermano dunque il fatto che stiano vivendo questa quarantena obbligata insieme.

Numerose sono state le critiche ricevute sui social network per questo ritorno di fiamma, tra cui quella dell’ex corteggiatore di “Uomini e Donne” Mario Serpa, che ha esternato come a suo avviso questa sia una presa in giro vista la pubblicazione del libro di Giulia “Le Corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza”.

La risposta di Giulia alle critiche ricevute sotto alle sue foto non ha tardato ad arrivare. A chi le ha chiesto se abbia in programma il seguito per il suo libro ha risposto che sarà in programma, vista la continua richiesta. L’influencer ha infine sottolineato come lei non sia una persona che “si vende” e che le fotografie che la ritraggono insieme ad Andrea Damante non sono state in alcun modo programmate con un paparazzo.