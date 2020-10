Giulia De Lellis risponde ai fan: "Dire che ho tradito mi sembra un po’ grave"

Una storia che sembra quasi infinita quella tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Storia iniziata tra le telecamere di “Uomini e Donne” i due col tempo sono stati i principali protagonisti delle pagine di cronaca rosa, con tutta una serie di vicende che li hanno riguardati. Tira e molla infiniti, storie di tradimenti e molto altro ancora, queste sono solo alcune delle vicende che hanno trovato come protagonisti i due ragazzi.

In molti hanno voluto a tutti i costi che i “Damellis” -così chiamati dai loro fan- ritornassero insieme, vedendo nella coppia qualcosa di veramente bello e genuino, ma sembra che qualcosa, anche questa volta, non sia andato per il verso giusto. In una recente intervista di Andrea Damante, concessa a “Verissimo” il ragazzo anticipa di una frequentazione tra la sua ex Giulia e Carlo Gussalli Beretta.

Damante rivela che in precedenza aveva già qualche sospetto in merito, sospetto nato quando ci fu una vacanza a Forte dei Marmi in cui era presente anche Carlo. In merito alla dichiarazione fatta da Andrea, né Carlo e nè tantomeno Giulia hanno proferito parola, preferendo quindi non alimentare la questione.

La risposta a tono della De Lellis

Tendenzialmente infatti, l’ex partecipante di “Uomini e Donne”, evita ogni forma di replica, così da non alimentare discussioni sterili, ma sembra che questa volta abbia fatto un’eccezione. Molti utenti infatti, misti tra haters e fan di Damante, hanno accusato la ragazza romana di aver quindi tradito Andrea, che a questo giro quindi sia stata lei a commettere il fatto.

La De Lellis, nel leggere questi commenti, ha deciso di scendere in campo e replicare a tono, questa volta come non mai, le accuse infondate, pepetrate nei suoi confronti, affermando: “Dire che ho tradito mi sembra un po’ grave cavolo, poi se fa comodo raccontarlo tanto per ridere ok, ma fino ad un certo punto“. La risposta sembra quindi avere due fini, non solo rispondere alla sua seguace, ma anche rispondere, seppur in modo indiretto, al suo ex Damante. Come continuerà la storia tra i due? Ci sarà possibilità che i due in futuro ritornino insieme?