Giulia De Lellis ricoverata in clinica, ma l’influencer fa chiarezza

Da sempre un volto molto amato sui social, si parla della bella influencer, Giulia De Lellis. Oramai i suoi fan hanno imparato a conoscere bene l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, conoscono i suoi difetti e i suoi pregi, i suoi modi fare e di pensare. La De Lellis non ha mai fatto mistero di essere una persona molto attenta alla sua salute, tanto da sfiorare, a volte, la paranoia.

Ipocondriaca dichiarata, Giulia è sempre in allerta sui segnali del corpo, sull’importanza fondamentale della prevenzione. Si può quindi intuire quanta preoccupazione abbia generato nei suoi tanti fan (oramai ha superato di gran lunga il milione, solo su Instagram), quando hanno visto le Instagram stories della ragazza, dove annunciava di essersi ricoverata in una clinica.

In molti infatti hanno inondato la ragazza di domande, su cosa ci facesse in una clinica. Giulia ha poi chiarito la questione, affermando che è stato un ricovero volontario, ma che attualmente gode di una perfetta salute; il suo ricovero in clinica infatti è dettato unicamente dalla decisione, da parte dell’influencer, di sottoporsi a un check-up completo.

Prevenire è meglio che curare e lo sa bene la De Lellis, che non perde mai occasione di sottoporsi a tutta una serie di controlli, accertandosi così che tutto funzioni nel verso giusto. La ragazza fa sapere che uscirà dalla struttura in serata, quindi nulla di cui preoccuparsi.

Dalla storia dell’ex corteggiatrice, si legge: “Va tutto bene, ho solo deciso di rinchiudermi in una clinica e fare tutti i controlli generali possibili. Stasera torno a casa! È importante non trascurare nulla, soprattutto ciò che non possiamo visibilmente monitorare. Sono ipocondriaca pesante quindi sono in paranoia. Ma sono anche positiva quindi sto cercando di bilanciare queste due cose“.

Un esempio da seguire insomma, soprattutto in un momento come questo, dove la prevenzione è l’arma migliore da utilizzare per combattere le malattie, prima tra tutte, in questo momento storico, appare proprio la prevenzione contro il Covid-19; a più riprese infatti Giulia ha esortato i suoi fan a indossare la mascherina nel modo più corretto possibile, proprio ai fini della prevenzione.