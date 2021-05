Giulia De Lellis parla di "Love Island": "Innamorarsi in tv è possibile"

Nella giornata del 7 giugno esordisce su Discovery+ il nuovo programma intitolato “Love Island“, che vede per la prima volta alla conduzione Giulia De Lellis. Ai concorrenti viene richiesto di alloggiare all’interno di una lussuosa villa dove devono trovare un compagno d’avventura con cui proseguire il gioco con l’obbiettivo di arrivare fino alla fine per vincere un premio in denaro.

Ovviamente, come per ogni reality show, per le coppie non sarà una passeggiata continuare a proseguire insieme. Difatti, oltre a dover sopportare nuovi ingressi, in cui possono mettere a dura prova la loro fedeltà, tutti devono sottoporsi a delle prove fisiche e mentali.

L’intervista a Giulia De Lellis

La conduttrice del programma ha rilasciato una intervista al sito de il “Corriere” ove esterna tutta la sua emozione del suo esordio in televisione. Afferma di essere convinta che in un programma televisivo possa nascere una vera storia d’amore, siccome lei ha vissuto delle emozioni vere durante la sua partecipazione a “Uomini e Donne”.

Infatti Giulia De Lellis spiega che: “Io sono la prova vivente che innamorarsi in un programma tv è possibile. Ma non bisogna vivere queste avventure con la speranza di diventare famosi. Io l’ho sperimentato, so che non è così. Certo, bisogna essere sinceri. Io mi auguro che i concorrenti di Love Island lo saranno… cercherò di vigliare. Al momento ho già intuito in loro molta energia”.

Nonostante l’enorme successo sui social network, Giulia De Lellis continua a cercare di lavorare sul piccolo schermo. L’influencer rivela che oltre ad amare a mettersi in gioco in più ambiti, in cui ricorda di aver scritto un libro intitolato “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” e una parte bella corposa nel film “Genitori vs influencer” insieme a Fabio Volo, ammette di essere molto incuriosita dal mondo dello spettacolo.