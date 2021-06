Giulia De Lellis parla di Andrea Damante: "Con lui cresciuta dal punto di vista umano"

Giulia De Lellis ha iniziato la sua carriera da conduttrice con il programma “Love island”, reality show in onda sui canali di Discovery. La trasmissione parla di 10 giovani single, in una età compresa tra i 19 e 30 anni, ove trascorrono le loro giornate tra flirt, attrazioni non sempre corrisposte, gelosie, giochi di strategia, prove da superare e anche le eliminazioni scelte dal pubblico da casa.

Per l’ex volto di “Uomini e Donne” si tratta di un impegno molto importante, ed essendo la sua prima avventura sul piccolo schermo si gioca davvero tanto. Intervistata dal sito “Fanpage” parla proprio dell’esperienza che sta vivendo a “Love island”, ma non si tira indietro nel svelare alcuni dettagli della sua vita privata.

L’intervista rilasciata da Giulia De Lellis

Rivela di aver ricevuto la proposta da parte della rete durante il boom del film “Genitori vs influencer“, pellicola uscita su Sky con protagonista lei e Fabio Volo. Ammette di essere rimasta immediatamente incuriosita dal format e una volta conosciuta tutto il team dietro a “Love island” ha accettato la proposta occupandosi in prima persona dei casting.

Parlando invece del suo lavoro sui social network ammette di amarlo molto, siccome può sperimentare e fare ciò che desidera. In seguito si tocca il delicato argomento sui gudagni percepiti su Instagram: “Non amo parlare di numeri però questo lo devo dire: mi piacerebbe guadagnare quanto un calciatore di serie A. Non è così, sfatiamo questo mito (ride, ndr)”.

L’influencer viene ricordata dai fan soprattutto per la sua relazione con Andrea Damante, che ha potuto conoscere durante la sua avventura a “Uomini e Donne” ove in questa intervista vuole ringraziare il disc jockey: “Sarò per sempre grata ad Andrea. Siamo cresciuti insieme, abbiamo intrapreso un percorso fondamentale delle nostre viste. Gli sarò sempre legata. Con lui sono cresciuta tanto dal punto di vista umano”.