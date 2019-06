Giulia De Lellis parla della sua nuova storia d’amore e rivela come Andrea Iannone è riuscito a conquistarla

Giulia De Lellis, che negli ultimi giorni è balzata sulle prime pagine dei giornali di gossip grazie alla sua nuova storia con Andrea Iannone, ha rivelato per la prima volta come è nata la loro frequentazione. In pochi infatti credevano che l’influencer ed il campione di moto gp stessero insieme ma oggi i due sembrano essere innamorati più che mai.

Come ben sappiamo oltretutto, entrambi hanno delle storie molto importanti alle spalle dal momento che Giulia è da pochissimo che ha concluso la sua love story con Andrea Damante, conosciuto quando quest’ultimo era tronista a Uomini e Donne, ma ha avuto anche da un breve flirt con il vincitore di Amici Irama.

Andrea Iannone, invece, è stato legato per molto tempo con Belèn Rodriguez ma, dopo un lungo ed estenuante tira e molla, la modella argentina ha deciso di ritornare tra le braccia del suo ex marito Stefano De Martino. Oggi sia Andrea che Giulia sono al settimo cielo e proprio l’influencer, sulle Stories di Instagram, ha voluto rispondere alle tantissime domande da parte degli utenti interessati alla sua nuova storia d’amore.

La De Lellis ha ammesso che il primo incontro con Andrea sarebbe avvenuto durante una cena con altre coppie e precisamente ad un party organizzato dalla sorellina minore di Belèn, Cecilia, subito dopo la fine del GF Vip e al quale partecipò giustamente anche il campione di motociclismo e Giulia con Damante. “Non ci siamo parlati più di tanto quella volta e lui mi era molto antipatico” ha infatti rivelato l’influencer.

Giulia ha altresì confessato di essere stata molto corteggiata da Iannone e di essere molto serena in questo periodo perchè ha incontrato una persona straordinaria: “Di Andrea mi ha colpito la sua estrema educazione, la sua galanteria. Mi ha conquistato con pazienza, rispettandomi. Non è mai stato lì a pressarmi. È entrato nella mia vita in punta di piedi, in un periodo non particolarmente facile” ha infatti concluso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.