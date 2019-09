In questi mesi sta facendo parlare molto del primo libro di Giulia De Lellis intitolato “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”. Si tratta di una autobiografia in cui decide di parlare del suo passato, dedicando un lungo capitolo al suo ex fidanzato Andrea Damante e ai suoi numerosi tradimenti.

Il libro, uscito nella giornata del 17 settembre, ha diviso completamente la critica seppure le critiche ricevute sul web non sono così cattive come in molti pensavano. Giulia De Lellis infatti si trova nelle prime posizioni nei libri più venduti, e il magazine “Uomini e Donne” ha deciso di intervistare proprio l’autrice.

Le parole di Giulia De Lellis

Sul giornale di Uomini e Donne la De Lellis esordiscce così: “Questo libro è servito a mettere un punto, a chiudere un capitolo ma senza dimenticare. Ho pensato a me nel farlo, a me prima di tutto”. Successivamente aggiunge: “È stato doloroso, sarei ipocrita a dire il contrario… ma è stato fondamentale. Con questo libro ho messo un punto, ho chiuso un capitolo ma senza dimenticare, semplicemente voltando pagina”.

Rivela che scrivere “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” le è servito ad avere una pace mentale, facendole accettare alcune circostanze e verità molto scomode come i tradimenti commessi da Andrea Damante. Successivamente, svela di aver scritto questo libro soprattutto per se stessa.

Poi le viene chiesto come si sarebbe potuto sentire Andrea Damante leggendolo: “Come ho sottolineato prima, ho scritto questo libro pensando a lui ma per me. Ho pensato a me, prima di tutti e prima di tutto”.

Infine ha dichiarato che ai tempi, mentre stava scrivendo il suo libro, era in dubbio se pubblicarlo o meno, ma non si è mai chiesta come la potesse prendere Andrea Damante.