Giulia De Lellis: la nota influencer spiega il perchè del suo aumento di peso

Giulia De Lellis, attualmente legata a Carlo Gussalli Beretta, è ingrassata, A rivelarlo lei stessa, sulle sue IG stories, dicendo: “I miei jeans non mi vanno quasi più”. La nota influencer romana 24enne, scrive: “Ero su letto un po sconvolta perchè i miei pantaloni, i miei jeans sto notando che non mi vanno quasi più”, aggiungendo: “Il farmaco che sto prendendo per la pelle mi sta facendo mettere su qualche chilo”.

Giulia è diventata famosissima, passando da corteggiatrice di Uomini e donne al Grande Fratello Vip, sino a fare da testimonial per diversi brand di moda, senza tralasciare il suo discusso libro, scritto a 4 mani con la blogger e scrittrice Stella Pulpo: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”.

La De Lellis spiega il perchè è aumentata di peso

La nota influencer, che ha una grande popolarità sui social, in particolare su Instagram, dove ha 4,9 milioni di follower e su cui è molto attiva, ha spiegato i motivi del suo aumento di peso di qualche chilo. Giulia sta assumendo una pillola anticoncezionale, la Diane, un contraccettivo ormonale, usato per curare la sua acne.

La De Lellis tende a precisare: “Meglio con qualche chilo in più che con la pelle infiammata. Non solo per una questione estetica ma mi bruciava, ero infiammata e rossa, mi dava fastidio”, pronunciandosi così in merito alla cura: “Come sta la mia pelle? Bene ma non benissimo. Struccata ho ancora molti segni”.

Infine ha lanciato un messaggio di positività, rivolto ai fan ma in generale, estendibile a tutte le ragazze che soffrono del suo stesso problema: “L’acne non è una vergogna. Non dovete vergognarvi se non volete coprirla o se volete coprirla. E non dovete vergognarvi di andare al bar. Io sono andata al Festival di Venezia. L’acne non deve togliervi la voglia di fare le cose, di vivere”.