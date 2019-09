Giulia De Lellis, il suo libro batte tutti i record di vendite e lei fugge con Andrea Iannone

Giulia De Lellis ha centrato di nuovo il bersaglio. Il suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” occupa il primo posto nella classifica italiana con le sue 53.674 copie vendute ed entra nella top ten di Ibs, su Amazon. Un successo inatteso, ma tanto sperato dalla De Lellis che su Instagram conta al momento 4.280.000 followers.

La frase del grande De André “dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori” calza a pennello, infatti da una situazione davvero scomoda, è nata la grande fortuna della De Lellis. I tradimenti dell’ex fidanzato Andrea Damante le hanno fatto da trampolino di lancio per catapultarsi nell’avventurosa stesura di un libro, con la collaborazione dell’autrice Stella Pulpo.

Commossa ringrazia tutti quelli che hanno avuto la curiosità di leggere la sua storia: “Grazie.. anche se non sarà mai abbastanza. Grazie per il tempo, le parole, i messaggi, per tutte le vostre email. Sono grata di aver condiviso con voi questa storia, la mia”.

Il momento d’oro di Giulia De Lellis

Un momento davvero d’oro per Giulia, sia a livello professionale – oltre al successo editoriale, è stata invitata in molti salotti televisivi e tra poco la vedremo sugli schermi televisivi nel programma “Giortì” condotto a quattro mani con Gemma Galgani – sia nella vita privata, infatti la storia con Andrea Iannone sembra andare a gonfie vele.

Proprio per questo la De Lellis annuncia di voler prendersi una pausa – e non breve – per staccare da tutto e da tutti: “Non so se vi ricordate che vi avevo detto che stavo preparando tutto quanto per andare un bel po’ in vacanza, in relax. Voglio staccare da tutto”, avvisa i suoi fan durante una Instagram Stories. la meta è ancora top secret, ma non tutti sono convinti che riuscirà a staccare davvero dal suo mondo. La tentazione di condividere alcuni momenti potrebbe essere troppo forte.