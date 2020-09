Giulia De Lellis, il selfie senza trucco e senza inganno: "E’ una storia diversa"

Giulia De Lellis ha deciso di mostrarsi senza trucco e senza inganno ai suoi followers. Dopo la sua partecipazione a “Uomini e Donne” come corteggiatrice del tronista Andrea Damante, la De Lellis ha dato una svolta alla sua carriera riuscendo a catalizzare su di sé il popolo del web e al momento conta su Instagram quasi 5 milioni di followers.

Molto interessata a tutto ciò che riguarda la moda e il mondo del make-up, appare sempre molto curata e con un trucco impeccabile. Ora, però, la De Lellis ha deciso di parlare chiaro e dimostrare che non sempre ciò che sembra, è la realtà. Il selfie che la ritrae al naturale è un modo per Giulia di avvicinarsi al suo pubblico, dimostrando – per i pochi che ancora lo sanno – che nessuno è perfetto.

Giulia De Lellis e il selfie al naturale

Solito sorriso smagliante incorniciato da una chioma fluente, ma nessun make-up che nasconda l’acne sul suo viso. Così, seppure sempre molto bella, la De Lellis si è mostrata per quello che è, una normale ragazza alle prese con normali imperfezioni della pelle. La 24enne ha sempre parlato di questa sua patologia cutanea e delle difficoltà incontrare nel cercare di combatterla.

Aveva sostenuto a gran voce anche Aurora Ramazzotti quando, tempo fa, si è fotografata al naturale mettendo in evidenza anche lei i problemi di acne sul viso. Messaggi di body positivity che, in un momento dove tutto deve apparire perfetto, cercano di restituire almeno in parte quel senso di realtà e imperfezione che tutti hanno e che non deve diventare ossessionante

“Mi avete chiesto cosa intendo quando dico che la situazione pelle è una tragedia. Ecco, intendo questo. Senza filtri è una storia diversa, tutto!” esordisce la De Lellis in una Instagram Story in risposta alle molte domande su questa sua patologia. Senza dubbio un messaggio positivo che richiede coraggio e sincerità, doti che non tutti hanno.