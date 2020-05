Giulia De Lellis ha mentito sui presunti tradimenti di Damante: le rivelazioni di un investigatore privato

Giulia De Lellis è un influencer nota al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne dove è stata la scelta dal tronista Andrea Damante con cui ha intrapreso una lunga relazione, finita poi quando la bella romana ha scoperto dei tradimenti da parte del veronese.

A seguito di questa spiacevole storia, un po’ per liberarsi da questo brutto ricordo, la De Lellis nel 2019 decide di scrivere un libro intitolato “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” riscuotendo un notevole successo e vendendo in pochi mesi oltre 100 mila copie in Italia.

Lasciatosi Andrea Damante alle spalle la De Lellis intraprende una nuova storia d’amore con il motociclista Andrea Iannone (noto anche per essere stato il fidanzato di Belen Rodriguez) finita poi qualche mese fa. La giovane influnecer a causa del Coronavirus è costretta a restare in casa sta passando la sua quarantena proprio con il protagonista del suo libro facendo scattare così un ritorno di fiamma improvviso.

Oggi però, a parlare del romanzo dell’influencer romana ci pensa un investigatore privato, un certo Alessandro Roma che, con le sue affermazioni smentirebbe un libro basato sui tradimenti ricevuti ma che a detta dell’indagatore sono stati per prima inflitti. A tal proposito, l’investigatore afferma : “Lei in passato ha avuto scappatelle con calciatori famosi e imprenditori di grosso calibro, il tutto mentre era fidanzata sia con Damante, soprattutto quando era con Iannone“.

L’investigatore dichiara di essere disponibile persiono a fare i nomi degli amanti della De Lellis facendo riferimento a persone note tra cui anche dei calciatori e imprendtiori famosi che a loro volta sono impegnati sentimentalmente. Tali affermazioni smonterebbero un libro basato sui tradimenti che lei per prima avrebbe inflitto facendo perdere di credibilità l’influencer per prima risultata traditrice. Adesso non ci resta che aspettare come procederanno queste forti accusa da parte di Alessandro Roma nei confronti di Giulia De Lellis.