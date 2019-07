Giulia De Lellis furiosa, sbotta contro i suoi followers: "Non ho parole, che str…i!"

Giulia De Lellis in queste ore ha perso la pazienza e non è riuscita a trattenere la delusione e lo sconcerto verso i suoi followers. Il suo lavoro è basato sui social e, quindi, per lei è importantissimo avere un buon seguito, ma questa volta l’hanno fatta davvero grossa.

La fidanzata di Andrea Iannone ha postato una Instagram Story con una scena del film La Casa di Carta, la serie tv spagnola che sta spopolando anche qui in Italia, e poco dopo è arrivato il suo sfogo verso alcuni followers che le hanno inviato molti messaggi in direct.

Giulia De Lellis furiosa per gli spoiler de “La Casa di Carta”

Purtroppo la De Lellis quei messaggi li ha letti, eccome! La maggior parte contenevano spoiler di episodi che lei non aveva ancora visto: “Mi avete spoilerato tutta La casa di carta. Mi avete detto delle cose, che non dico perché non sono str…a come voi. Non ho parole. Ma dai, ma non vi dico più che serie guarderò. Se poi me le spoilerate tutte, che str…i”, notevolmente infastidita da questo comportamento piuttosto sadico e per nulla apprezzato dei suoi fan.

La De Lellis si è sentita in qualche modo tradita e infatti continua la sua protesta: “Ma io non ho parole. Sono scioccata per quello che ho letto ma anche perché mi avete detto tutto. Mi avete detto tutto! Ma tutto tutto. Ho letto anche un’altra cosa!“, infine minaccia di non aprire più direct e di non leggere più i messaggi che le arrivano, proprio per evitare situazioni del genere.

Anzi, dalle minacce passa ai fatti e annuncia che non leggerà i messaggi per qualche giorno, mettendo così in castigo i suoi fan per eviate comportamenti analoghi in futuro: “Dai basta spoilerarmi le cose”, ha infine concluso nella più totale delusione, sperando che abbiano capito i propri errori.