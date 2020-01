Giulia De Lellis, festa di compleanno a sorpresa organizzata da Iannone

Una fantastica festa a sorpresa ha trovato riuniti tutti gli amici di Giulia De Lellis, in occasione del suo 24esimo compleanno. L’influencer più in voga del momento ha festeggiato i suoi anni con i suoi amici più intimi, grazie alla perfetta organizzazione del suo fidanzato Andrea Iannone.

Il pilota a più riprese ha dato grande dimostrazione di affetto e amore verso la scrittrice, dedicandole spesso frasi d’amore e tante attenzioni, anche nei piccoli gesti quotidiani. L’ultimo è stata proprio la festa a insaputa della ragazza, che ha visto presenti anche personaggi del calibro di Luca Onestini e Ivana Mrazova.I due hanno ritenuto il party altamente riuscito, tanto da definirlo “pazzesco” e “bellissimo“.

Insomma la De Lellis non poteva passare compleanno più bello, e tanto per chiudere in bellezza la giornata, il pilota Iannone ha postato una serie di Instagram stories, sul suo profilo personale, dedicandole una frase molto dolce, ma che lascia anche molto ad intendere, in un futuro un po’ più impegnato per i due.

Iannone infatti ha esordito: “Sei entrata nella mia vita solo pochi mesi fa, portando sorrisi infiniti pieni d’amore, quello che ogni giorno mi fai sentire e provare. Oggi compi 24 anni e non posso che augurarti di realizzare tutti i sogni che hai, abbiamo” Inoltre il pilota conclude la sua dedica con un: “Ti amo Giulietta mia!“.

Pare che infatti con quella parola in più, ossia “Abbiamo“, Iannone abbia intenzioni molto serie con la De Lellis, e di certo non è la prima volta che si parla di un eventuale, quanto imminente matrimonio tra i due; infatti sembra proprio che le nozze siano nell’aria per la coppia più famosa del web. Spesso nelle numerose interviste tenute dai due si è sempre ripreso l’argomento del matrimonio ed hanno sempre risposto con la frase “Ne stiamo parlando“. Non sarebbe quindi una novità se a breve i due ufficializzerebbero la cosa.