Giulia De Lellis esasperata dai paparazzi

Giulia De Lellis è spesso protagonista di molti gossip. La sua relazione con Andrea Damante, iniziata nel progrmama “Uomini e Donne”, le ha portato un discreto successo e molti fan. Il rovescio della medaglia sono però i paparazzi. La ragazza, esasperata dai continui scatti fotografici, ha deciso di sfogarsi su Instagram avviando un sondaggio fra i suoi seguaci.

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno deciso di fare una piccola vacanza, ma sono stati disturbati da una visita poco gradita. Sembra infatti che la giovane ragazza abbia sorpreso dei paparazzi appostati nel giardino del suo vicino di casa. Esasperata dalla situazione ha dichiarato sui social: “Io rispetto i paparazzi e il loro lavoro, non ho mai avuto da ridire. Quando però entrano in proprietà private (…) non ci sto”.

Ha continuato poi dicendo: “Cioè io non posso girare in mutande neanche in casa mia.. devo stare con l’ansia perenne. Vi sembra giusto? In casa mia, vi sembra corretto?”. La ragazza ha pubblicato anche delle prove che testimoniano la presenza dei “visitatori”. Già in un’altra occasione la giovane De Lellis ha dovuto fare i conti con l’insistenza dei paparazzi. Lì era presente Andrea Iannone e la ragazza minacciò di procedere per vie legali. La sua privacy sembra ormai quasi svanita.

Si vocifera la possibilità di un matrimonio tra i due e ciò non fa altro che alimentare i gossip che li vedono sempre più protagonisti. Alcuni utenti sospettosi, inoltre, accusano i due di essere tornati insieme solo per andare in cerca di notorietà. Ma molti fan credono invece nel sentimento che lega i due e hanno affettuosamente soprannominato la coppia Damellis.

La notizia delle nozze non è stata ancora nè confermata nè smentita dai due, ma la loro relazione, mostrata al pubblico attraverso molti scatti fotografici, sembra procedere a gonfie vele. Probabilmente i due hanno ritrovato la stabilità e la serenità che un tempo li legava e che per un attimo era stata smarrita.