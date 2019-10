Giulia De Lellis, è lei la protagonista della web serie "Una vita in bianco"

Giulia De Lellis, reduce dal grande successo del suo primo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza“, è già pronta per tuffarsi in una nuova avventura che la vedrà protagonista di una web serie dal titolo “Una vita in bianco”. Sono lontani i giorni in cui la De Lellis sedeva negli studi di “Uomini e Donne”, ora per lei sta iniziando una nuova carriera professionale.

Terminate anche le registrazioni di “Giortì” – il programma che la vede nella conduzione a fianco di Gemma Galgani – l’influencer ha voluto seguire il suo nuovo amore, Andrea Iannone, impegnato tra Indonesia e Giappone con due Moto Gp. Per questo motivo la De Lellis ha avvertito tutti i suoi followers che si sarebbe presa una pausa dal mondo social.

Ma ecco che, pur fisicamente lontana, riesce sempre a non perdere il contatto con i suoi fan e questa volta grazie alla web serie di cui è protagonista insieme a Ludovica Bizzaglia e Luca Turco. Gli episodi saranno mandati in onda sul sito wittytv.it e tratteranno tematiche prettamente giovanili: l’amore, il gossip e tanta leggerezza tra alcuni inquilini universitari.

Una vita in bianco, il cast della web serie e le parole di Giulia De Lellis

Una prova da attrice per Giulia che aveva dato l’annuncio mesi indietro attraverso il suo profilo Instagram: ora il progetto è diventato realtà e precisamente il 22 ottobre inizierà la sua nuova avventura: “Finalmente posso dirvi con estrema felicità e gioia, come potete vedere dal mio volto che da questa mattina inizieremo a girare una fiction web insieme a tutto il team di Witty. Avrò dei colleghi che sono più del settore rispetto a me, infatti sono un po’ ansiosa, perché lo sapete che non ho mai recitato. Ovviamente non mi tiro indietro proprio ora anzi. Sarà bellissimo, ci riuscirò e ce la farò. Siamo in preparazione. Quindi sparirò per un po’, ma voi sapete perché”.

Come afferma lei stessa, i suoi colleghi hanno già avuto esperienze in campo di recitazione, infatti Ludovica Bizzaglia e Luca Turco provengono arrivano direttamente dalla soap opera di Rai 3 “Un posto al sole“. Ludovica ha fatto capolino in tv grazie alla sit-com “Appuntamento al tuvo” su RaiGulp e nel 2009 sbarca anche al cinema con “Amore 14”, il film tratto dall’omonimo libro di Federico Moccia. Passando per altre esperienze televisive, arriva nel 2017 nella telenovela UPAS su Rai 3 con il personaggio di Anita Falco. Luca Turco, anche lui nella stessa soap dall’età di 9 anni, interpreta il personaggio di Nikolin Reka Poggi. Questa web serie è per lui la prima esperienza fuori dal set di “Un Posto al Sole”.