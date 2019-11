Giulia De Lellis e le presunte accuse lanciate a Belen Rodriguez

Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” e oggi nota influencer, qualche giorno fa si è sfogata sui social e attraverso delle Instagram stories ha sbottato, dichiarando: “Se parlo rovino famiglie!“. A chi fossero indirizzate le sue accuse resta un mistero, anche perchè la De Lellis non ha fatto nomi, ma diversi indizi portano a Belen Rodriguez.

L’argentina più amata della televisione italiana è da poco tornata insieme a Stefano De Martino, suo marito e padre del piccolo Santiago, con il quale ha vissuto una crisi che li ha portati per un pò di tempo ad intraprendere strade diverse. Dopo il ritorno di fiamma però i due sono apparsi più uniti, felici e innamorati che mai, concedendosi una vacanza alle Maldive, dove da poco sono tornati.

Giulia De Lellis invece è oggi un personaggio molto amato e riconosciuto soprattutto per la sua storia d’amore con l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Andrea Damante. Ma cosa hanno in comune Giulia e Belen? Sicuramente Andrea Iannone e forse Andrea Damante. Andando con ordine, nel periodo in cui Belen ha vissuto lontana da Stefano, ha intrapreso una relazione con il motociclista Andrea Iannone, oggi felicemente fidanzato con Giulia De Lellis.

In più si vocifera che quando Giulia era fidanzata con Damante questi l’avrebbe tradita proprio con Belen, periodo quello nel quale la Rodriguez era fidanzata con Iannone. Insomma un intreccio davvero intricato, che oggi si arricchisce, presumibilmente, di un nuovo capitolo. Dopo lo sfogo della De Lellis su Instagram, come detto quest’ultima non ha pronunciato alcun nome, eppure gli indizi, ad indirizzo di Belen, non sono passati inosservati.

La showgirl e conduttrice argentina, ha pubblicato una storia Instagram che la ritrae insieme al figlio Santiago in cui critica il filtro “Top Model“. La Rodriguez ha dichiarato: “Va bene tutto, ma vi pare normale parlare con questo filtro? Anche mio figlio appare deformato“. Il filtro in questione è proprio la De Lellis ad utilizzarlo, durante le Instagram stories nelle quali si sfoga.

Che tra le due donna non scorra buon sangue lo si era già intuito da tempo, eppure questo episodio potrebbe essere quello decisivo nel far comprendere che le accuse della De Lellis fossero proprio ad indirizzo di Belen. Che sia un regolamento di conti tra le due? Ma soprattutto cosa sa Giulia che se lo rivelasse rovinerebbe le famiglie? Non resta che capire se il nome è quello giusto e come evolverà la cosa.