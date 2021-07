Giulia De Lellis e il nuovo sogno per il futuro: "Voglio fare la cantante"

Nonostante abbia ottenuto un grande successo solamente negli ultimi anni, il curriculum di Giulia De Lellis è già molto variegato. L’influencer ha iniziato la sua carriera televisiva come corteggiatrice di Andrea Damante a “U&D”, uscendo insieme a lui dalla trasmissione, anche se poi la loro relazione finisce nel peggiore dei modi.

Successivamente partecipa al “Grande Fratello Vip“, condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, non riuscendo però a portarsi a casa il premio finale. La sua carriera però non si ferma, poiché esordisce come scrittrice con il libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” scritto insieme a Stella Pulpo e come attrice nel film “Genitori VS Influencer” con Fabio Volo.

Il nuovo desiderio di Giulia De Lellis

Negli ultimi mesi la De Lellis ha provato anche a mettersi nei panni da conduttrice, prendendo il timone del reality show di Discovery intitolato “Love island”. Le aspettative però non sono state rispettate, dal momento che gli ascolti non hanno dato ragione alla rete che ora potrebbe seriamente pensare di cancellare definitivamente il progetto per l’anno prossimo.

Intanto Giulia, intervistata dal settimanale “TV Sorrisi e Canzoni” diretto da Aldo Vitali ai microfoni della giornalista Monica Agostini afferma di aver ancora alcuni desideri da realizzare: “Il mio sogno è fare la cantante: continuo a prendere lezioni. E’ una passione di famiglia, abbiamo impianti di karaoke pazzeschi. Mi prendono tutti in giro ma io non mollo”. Rivela successivamente di ascoltare molta musica italiana, come i Negramaro, Mina, Mia Martini e di amare gli ultimi tormentoni, tra cui “Mille” di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro.

Parlando del suo periodo di “Uomini e Donne” dichiara: “È stato meraviglioso. È un modo alternativo di innamorarsi e di farsi conoscere”. Infine sottolinea di essere ancora in buoni rapporti con Gemma Galgani, ove le due insieme hanno condotto “Giortì”.