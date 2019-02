Giulia De Lellis e Gemma Galgani a confronto: il racconto a cuore aperto

La protagonista indiscussa del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over” Gemma Galgani e l’influencer Giulia De Lellis sono state protagoniste di un simpatico confronto a due organizzato da Witty tv, durante il quale i due celebri ed amati personaggi televisivi hanno replicato senza remore e simpaticamente alle domande poste, raccontandosi così a 360 gradi.

Giulia e Gemma fanno parte anche dello speciale di “Uomini e Donne – La Scelta”, in onda in prima serata dopo il tg satirico “Striscia la Notizia” su Canale 5, dove ricoprono un ruolo di supporto per i protagonisti, aiutandoli con suggerimenti sugli outit, ma anche solo con delle parole di conforto e di sostegno.

Il confronto tra Gemma e Giulia

Sia l’ex gieffina che la protagonista del Trono Over devono sicuramente la loro notorietà a Maria De Filippi che le ha volute a “Uomini e Donne”. Un punto di partenza che le ha lanciate nel panorama televisivo e nel mondo dei social, facendo acquisire a Giulia De Lellis più di 3 milioni di follower solo su Instagram.

Cosa hanno in comune Gemma e Giulia? Sicuramente non l’età visto le Galgani dichaira di avere 69 anni, mentre Giulia appena 23, invece sembra che le due condividano lo stesso segno zodiacale, cioè quello del Capricorno. Per quanto riguarda la situazione sentimentale, entrambe sono innamorate al momento, anche se Gemma frena etichettando la sua una “frequentazione in corso“.

Quanto ai soprannomi dati a Gemma e Giulia? Sembra che da piccola la dama venisse chiamato con il termine di “peste bubbonica“, mentre gli amici di Giulia preferiscono abbreviare il suo nome, con GDL. Se a Giulia piace quel mettersi in gioco sempre di Gemma, oltre che al suo stile e alla sua bontà, la dama invece apprezza dell’ex gieffina la sua spontaneità.

Per entrambe c’è un solo punto fermo nella vita: la propria mamma. L’uomo ideale? Gemma non ha esitazioni: deve essere romantico e molto sensibile. Mentre per Giulia – attualmente fidanzata ad Irama – deve essere diretto e sincero. Le due protagoniste del dating show di Canale 5 poi si lasciano andare a delle confidenze, come quella della pazzia fatta per un uomo.

Gemma ricorda di quando rimase appollaiata su un albero per delle ore per controllare il suo compagno dell’epoca, mentre Giulia ha ricoperto di baci con tanto di rossetto la macchina del suo compagno. Ma cosa vogliono fare da grande Giulia e Gemma? L’influencer non ha dubbi: la mamma, mentre la dama non ha ancora le idee chiare.