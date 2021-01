Giulia De Lellis e Carlo Beretta: l’influencer racconta i dettagli della relazione

La famosa influencer Giulia De Lellis ha da poco raccontato ai suoi seguaci i dettagli della sua love story con Carlo Gussalli Beretta. Lo ha fatto tramite le storie su Instagram, dichiarando che inizialmente non aveva intenzione di fidanzarsi con un ragazzo che gli aveva presentato il suo ex.

Tuttavia, è successo, e chiarisce a tutti i suoi fan che si era già lasciata con Andrea Damante quando ha iniziato la sua relazione con Beretta.A detta dell’influencer, lei è abituata a stare con un uomo soltanto, e ad amarlo a prescindere dagli altri. Rispondendo ai commenti dei suoi follower, l’influencer si è mostrata come una persona molto seria su certi argomenti, e soprattutto contraria verso i tradimenti.

Inoltre, Giulia ha finalmente raccontato di come è iniziata la storia d’amore insieme a Carlo, dicendo che c’è voluto un po’ di tempo prima di conoscersi a fondo. Inizialmente, infatti, i due erano soltanto amici, finché non si sono iniziati a vedere più spesso per lavorare ad alcuni progetti di cui facevano parte.

Entrambi single in quel periodo, i due giovani hanno deciso di frequentarsi nonostante le situazioni particolari da cui venivano. Lei si era appena lasciata con Damante, il quale aveva presentato Carlo a Giulia. Conoscendosi sempre meglio, i due hanno compreso che erano fatti l’uno per l’altra, ed hanno continuato con la relazione.

La De Lellis, inoltre, ha affermato come l’eleganza di Carlo l’abbia sempre colpita, insieme alla sua dolcezza e timidezza che lo caratterizzano. Effettivamente, Carlo si è sempre mostrato come una persona buona e molto quieta.

Alle altre domande dei suoi follower, come ad esempio la richiesta del motivo per cui non pubblichi nessuna foto col nuovo fidanzato, la Giulia ha confessato di voler proteggere il più possibile questa relazione. Non sono poche, infatti, le volte in cui gli utenti entrano nel profilo dell’influencer soltanto per offenderla o creare false notizie sulla storia con Damante.