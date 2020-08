Giulia De Lellis e Andrea Damante, probabile crisi: lui è stato avvistato con un’altra

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme da appena qualche mese e già iniziano a circolare le prime voci su una presunta crisi tra i due. Sui social infatti si parla di un nuovo allontanamento tra i due ragazzi, e a diffondere la notizia ci ha pensato Deianira Marzano, influencer e opinionista che ama punzecchiare i personaggi dello spettacolo.

Stando a quello che sostiene Deianira, il noto dj sarebbe apparso vicino ad una ragazza bionda, lontano quindi dalla sua fidanzata. Andrea e Giulia sono lontani in questi giorni non soltanto per gli impegni lavorativi di lui, ma ci sarebbe dell’altro. Ieri sera infatti la Marzano ha riportato una segnalazione fatta da una persona che lei ritiene molto affidabile e che sostiene che tra la popolare influencer ed Andrea Damante sarebbe già tutto finito.

“Mi ha chiamato una persona del mondo dello spettacolo e mi ha dato questa notizia. Io non ci credo perché non l’ho visto con i miei occhi, ma la fonte è certa” – sono state le parole che Deianira ha espresso attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram –“Oggi lui è stato anche visto allontanarsi con una bionda”.

Osservando il profilo instagram di Andrea Damante possiamo notare che si trova in Sardegna per lavoro e che prima di suonare in una nota discoteca dell’isola, il popolare dj si è concesso un giro in barca insieme ad un amico. Probabilmente proprio in quest’occasione Damante è stato avvistato in compagnia di un’altra ragazza.

Sul profilo Instagram di Giulia De Lellis invece lei si è mostrata tranquilla come al solito e ha informato i fan che sta facendo ritorno a Milano dopo una lunga vacanza trascorsa a Forte dei Marmi. Nelle sue stories quindi nessun accenno alle voci che stanno girando in questi giorni tra lei e Andrea Damante. Non resta quindi che attendere per vedere se queste voci sono fondate o meno.