Giulia De Lellis e Andrea Damante, l’indizio che confermerebbe un ritorno di fiamma

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno iniziato la loro storia d’amore grazie al programma “Uomini e Donne“, quando il ragazzo era seduto sul trono e ha scelto proprio lei per uscire insieme dal programma. Felici e innamorati, la loro relazione ha appassionato tantissimi fans, felici di seguirli via social e non solo.

Purtroppo l’idillio è finito qualche mese fa quando i due hanno annunciato la loro separazione per motivi non ancora del tutto chiari, anche se voci insistenti accrediterebbero la colpa a Damante, reo di aver più volte tradito Giulia. In questi mesi hanno cercato di rifarsi una vita amorosa, ma con scarsi risultati. Soprattutto la De Lellis sembrava aver trovato stabilità con il cantante Irama, ma è di questi giorni la notizia del loro addio.

Giulia e Andrea avvistati nel solito hotel

Non a caso, parallelamente a questo annuncio, arrivano segnalazioni che fanno pensare ad un loro nuovo avvicinamento. Sulla rivista di gossip “Chi“, diretta da Alfonso Signorini, sono comparse alcune immagini che farebbero pensare ad un ritorno di fiamma tra i due.

La De Lellis ha partecipato alla Fashion Week milanese e, proprio in questa occasione, sembra sia stata raggiunta da Damante nel suo hotel, per poi sgattaiolare via alle prime luci dell’alba, facendo attenzione a non essere notato. Questo particolare ha subito acceso la curiosità e la speranza di tutti i loro followers che sognano un lieto fine da favola.

La conferma, quindi della loro riappacificazione non è ancora arrivata, ma i presupposti per crederci ci sono tutti. In effetti la loro storia è sempre sembrata molto intensa e, forse, proprio per questo la De Lellis potrebbe aver deciso di dare una seconda chance al suo ex fidanzato. Ricordiamo che anche la scorsa estate erano stati paparazzati in atteggiamenti intimi in barca, ma allora avevano prontamente smentito qualsiasi riavvicinamento. Attendiamo di vedere se questa volta, invece, annunceranno la lieta novella.