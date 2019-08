Giulia De Lellis difende Raffaella Mennoia di Uomini e Donne: "È una persona straordinaria"

In questi giorni Giulia De Lellis è impegnata a pubblicizzare il suo primo libro intitolato “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”. Come si può intuire facilmente dal titolo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip dovrebbe parlare dei presunti tradimenti ricevuti nel passato, e sicuramente potrebbe uscire qualche particolare sulla sua storia con Andrea Damante.

Giulia De Lellis, seppure indaffarata dai suoi impegni, ha comunque avuto del tempo per rispondere alle accuse che piovono su Uomini e Donne. Negli ultimi giorni Raffaella Mennoia sta avendo delle dure discussioni con alcuni ex volti di U&D, in particolar modo con Mario Serpa e Teresa Cilia.

Le parole di Giulia De Lellis

L’influencer, che al momento conta ben 4,1 milioni di followers sul suo profilo Instagram, spezza una lancia a favore della trasmissione e di Raffaella Mennoia. Dà infatti merito all’autrice di Uomini e Donne di averle donato questo enorme successo di cui sta beneficando negli ultimi anni.

La fidanzata di Andrea Iannone, nelle sue Instagram stories, ha voluto esprimere un suo parere su questa vicenda: “Per favore non credete a queste cose. Io non smetterò mai di ringraziare tutte le persone che mi hanno cambiato la vita all’interno di quel programma e che tutt’oggi ne fanno parte. Mi fa veramente sorridere quando sento queste cose quindi, sorrideteci anche voi e non state dietro a queste cose perché sono cose stupide”. Giulia successivamente dà merito alla trasmissione di Canale 5 di aver dato a molti ragazzi come lei l’occasione di poter incontrare il vero amore.

Proprio per questo motivo invita i suoi fan a non perdere tempo dietro a tutte queste sciocchezze che stanno uscendo contro la trasmissione. Infine spezza una lancia a favore dell’autrice Raffaella Mennoia, definendola come una persona straordinaria insieme a tutto il team di Uomini e Donne.