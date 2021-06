Giulia De Lellis debutta come conduttrice: "Vi svelo cosa mi ha detto Maria De Filippi"

Da quando ha smesso i panni di corteggiatrice a “Uomini e Donne”, Giulia De Lellis è stata travolta da una popolarità che le ha consentito di percorrere una carriera tutta in discesa. Nota influencer, seconda solo a Chiara Ferragni, la De Lellis dopo aver visto il suo libro balzare in testa alle classifiche e superare scrittori di un certo spesso, è pronta ad affrontare una nuova sfida: quella di conduttrice.

Giulia è il volto di “Love Island“, in onda su Disovery+ e importato dalla Gran Bretagna. Si tratta di un reality show sull’amore, dove alcuni personaggi vivranno in un resort di lusso e lì tenteranno di innamorarsi. La De Lellis nella conferenza stampa di presentazione, ha non solo presentato appunto il programma, ma ha anche parlato di colei che l’ha lanciata: Maria De Filippi.

Solo parole positive ha riservato l’influencer a Queen Mary. L’ex corteggiatrice ha dichiarato che è la De Filippi il vero esempio di conduttrice, l’unica in grado di instaurare grandissimi rapporti con le persone che lavorano con lei. Ha ammesso di ispirarsi molto a Maria e soprattutto spera di riuscre a comportarsi come lei, obiettiva e non distaccata.

La De Lellis in una intervista per “Panorama” ha invece raccontato cosa le ha detto la De Filippi, quando si sono sentite, a proposito del suo debutto come conduttrice. “Mi ha detto di non snaturarmi, di essere completamente me stessa: se le persone mi hanno supportata e apprezzata in questi anni è anche per il mio modo di essere semplice e diretto“, queste le dichiarazioni dell’influencer.

Consigli preziosissimi quelli che Queen Mary ha riservato all’influencer. Consigli che Giulia prenderà come oro colato. La prima puntata di “Love Island” è andata in onda e l’influencer ha convinto parecchio. Diversi sono stati i messaggi positivi circolati in rete, circa la sua conduzione. Sicuramente la cosa farà piacere non solo alla De Lellis, ma anche alla De Filippi.