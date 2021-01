Giulia De Lellis criticata sui social per aver trascorso le vacanze in Svizzera, lei risponde

La giovane influencer Giulia De Lellis è molto seguita sui social dopo il grande successo della sua partecipazione a “Uomini e donne”. Dopo il programma, la ragazza ha riscontrato molto successo anche grazie alla sua storia d’amore molto travagliata con Andrea Damante e alla pubblicazione del suo libro, che registrò un record nelle vendite. Ad oggi la sua relazione con Damante è conclusa, ma la sua fama continua ad aumentare e con essa anche le critiche.

Spesso la giovane diventa protagonista di diverse notizie di gossip a causa di affermazioni e azioni da lei fatte soprattutto sui social. Recentemente è finita al centro del gossip dopo aver pubblicato un video ritenuto da molti un insulto alle donne. In quel video avrebbe dichiarato: “Se poi la vostra fidanzata o vostra moglie merita un regalo un po’ più importante perché ha fatto la brava e quindi volete spendere un po’ di più“.

Ora, invece, è finita sulla bocca di molti a causa della sua decisione di trascorrere il Capodanno in Svizzera. La De Lellis avrebbe pubblicato una foto in posa sulla neve comunicando ai suoi fan che avrebbe passato il capodanno in Svizzera. Molti fan le avrebbero fatto notare il mancato utilizzo della mascherina ed altri l’hanno accusata di aver violato le regole previste dall’ultimo regolamento per arrestare i contagi da Coronavirus.

La ragazza ha deciso di rispondere a tutte le critiche dicendo: “Sono entrata in Svizzera con tutti i permessi del caso perché si può venire, presentando tampone all’entrata e all’uscita. Con una serie di controlli qui si può stare. Ho chiamato semplicemente la dogana e ho chiesto info”. Per quanto riguarda l’uso della mascherina ha dichiaro che all’aperto e con la giusta distanza di sicurezza non è obbligatorio indossarla, mentre in luoghi chiusi la indossa nel rispetto delle regole.

Purtroppo le polemiche non sono concluse, alcuni utenti hanno fatto notare alla giovane Giulia De Lellis che il suo gesto non è di buon esempio. C’è stato anche un paragone con la nota influencer Chiara Ferragni, la quale invece avrebbe dato buon esempio sui social.