Giulia De Lellis: "Cosa ho pensato quando Wikipedia mi ha definita scrittrice"

Giulia De Lellis è una nota ex corteggiatrice del programma televisivo “Uomini e Donne“ (ha partecipato nell’edizione 2015/2016, in cui fu scelta da Andrea Damante) e concorrente della seconda edizione del reality show “Grande Fratello Vip“. Giulia attualmente è una delle influencer italiane più seguite e con più ampio consenso nel mondo dei social network.

Il suo profilo Instagram conta infatti la bellezza di 4,3 milioni di followers. Ma non è tutto: lo scorso 13 settembre la bella ex corteggiatrice romana ha pubblicato un libro per Mondadori Electa: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”, in cui ha rivelato i numerosi tradimenti che l’ex fidanzato Andrea Damante ha avuto con numerose donne nel corso della loro storia d’amore.

Giulia ha sempre riferito che il libro è stato scritto a quattro mani con la scrittrice ed editrice Stella Pulpo. Nei giorni scorsi grazie alla sua recente pubblicazione e all’enorme successo che il libro ha suscitato (in vetta a tutte le classifiche di vendita l’enciclopedia online “Wikipedia“ l’ha classificata come “scrittrice”.

La De Lellis, qualche giorno fa, ha rilasciato un’intervista per la testata giornalistica “Quotidiano Nazionale” in cui ha avuto la possibilità di rispondere anche alla domanda relativa a cosa pensasse di questa definizione: “Sorrido! Mi fa piacere, mi sento persino onorata ma penso sia un titolo troppo grande per me. Me lo tengo con piacere finchè posso!”.

Quando Giulia ha partecipato alla seconda edizione del “Grande Fratello Vip” ha confessato di non aver mai letto un libro in tutta la vita, frase che ha destato notevole scalpore tra i telespettatori. Oggi invece la ragazza si trova ad essere definita “scrittrice” e a questo proposito ha rivelato: “Anche questo mi fa sorridere! Sono orgogliosa dei miei successi, delle mie crescite morali, oltre che professionali. Da quando dissi quella frase come potete notare ne sono cambiate di cose!”.