Giulia De Lellis confessa "Non leggo mai i commenti sotto i post"

Oramai l’ex tronista di “Uomini e Donne” (programma condotto da Maria De Filippi) appare inarrestabile, infatti è riuscita in poco tempo a raggiungere gli apici del successo e della visibilità mediatica. Giulia infatti ha incentrato il suo successo, o almeno il suo vero trampolino di lancio, sfruttando il tradimento del suo ex, trasformando questa triste avventura in una vera opportunità di successo.

In poco tempo è divenuta un influencer davvero rinomata, contando sui suoi principali social network come “Instagram” un numero di followers che ha superato i 4 milioni, e conta ben 120 mila copie venduto del suo ultimo libro dal titolo molto originale “Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)“

Ospite in molte trasmissione, Giulia ha rivelato al “Maurizio Costanzo show” che c’è una forte possibilità di trasformare il suo libro in un lungometraggio. Di recente è stata anche ospite al “Vanity Fair Stories Festival” dove la ragazza, salendo sul palco, con il suo immancabile sorriso, spiega e racconta il motivo del suo successo.

A tal proposito infatti la De Lellis racconta: “Il mio successo è stata una sorpresa anche per me, posso dire che faccio quello che faccio perché mi piace, non perché mi pagano. Le persone non sono stupide, credo che con me non si sentano prese in giro, capiscono l’autenticità“.

Inoltre la ragazza afferma che dà molto poco conto ai commenti, soprattutto quelli negativi e gratuiti scritti dai famosi “Haters“, infatti afferma: “Non leggo i commenti sotto i post. Né buoni, né cattivi. Una volta solo l’ho fatto ma lessi delle cose talmente cattive che ho deciso di non farlo più. Ma soprattutto non mi toccano più. Non si può piacere a tutti. Ma non è una tragedia“.

In ultimo ragazza spiega che in realtà il libro è nato quasi per caso, non era di certo sua intenzione scrivere un libro e riportare memoria della sua brutta esperienza, ma una persona a lei molto cara le aveva detto di scrivere soprattutto per gli altri, per aiutare tutte quelle persone che potranno passare per la stessa medesima esperienza, e magari questo può aiutarli; così Giulia ha iniziato a scrivere il suo libro, che le sta regalando immense soddisfazioni.