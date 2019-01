Giulia De Lellis conferma di essere stata tradita da Andrea Damante

La fashion blogger Giulia De Lellis, il 29 di dicembre, ha voluto pubblicare circa 300 storie sul proprio profilo ufficiale di Instagram. L’obiettivo della ex concorrente del Grande Fratello Vip è quello di riassumere il suo 2018 e la ragazza ha scelto personalmente le foto, i video e le frasi da inserire.

In una di queste storie, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha voluto citare anche la sua situazione sentimentale. Non ha parlato della sua conoscenza con Irama, ma del suo ex fidanzato Andrea Damante, e sul dj svela alcuni retroscena che fino a questo momento erano rimasti inediti. In realtà alcuni voci su un presunto tradimento circolavano sul web già da molto tempo.

La conferma di Giulia De Lellis

La fashion blogger ha inizialmente voluto raccontare i giorni in cui ha lasciato la casa che condivideva insieme al dj, citando anche i momenti bui difficili dopo la fine della sua storia.

La parte più interessante proviene dal mese di maggio. Giulia De Lellis ha infatti pubblicato un selfie con una maglia rosso nera con scritto: “Le corna fanno dimagrire #BestDieta 2018”. Queste parole ovviamente confermano le voci su un presunto tradimento di Andrea Damante, scatenando letteralmente il popolo del web.

Molte persone stanno prendendo le difese della fashion blogger e su Twitter fioccano i complimenti per lei: “Continui ad essere una meraviglia, sempre! Hai gestito tutto con una signorilità rara ed ora puoi guardarti indietro fiera e con la coscienza pulita per il bellissimo percorso fatto eh sì cavolo, toglierti anche due sassolini dalle scarpe!“. Staremo a vedere se nei prossimi giorni arriverà una risposta da parte del suo ex Andrea Damante.