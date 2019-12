Giulia De Lellis cerca collaboratori per il suo team

Giulia De Lellis ha partecipato come corteggiatrice al programma televisivo “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi (è stata la protagonista dell’edizione 2015/2016, in cui è stata scelta dal tronista Andrea Damante). La bella ex corteggiatrice romana ha inoltre partecipato come concorrente alla seconda edizione del reality show di Canale 5 “Grande Fratello VIP“.

Il suo ultimo successo è il libro pubblicato lo scorso 13 settembre per Mondadori Electa: “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza“, in cui ha rivelato i numerosi tradimenti ricevuti da parte dell’ex fidanzato Andrea Damante con numerose donne. Il romanzo è stato un vero e proprio successo, tanto da risultare uno dei libri più venduti del 2019 e da essere presto tradotto in altre lingue.

Dalle ultime indiscrezioni risulta che dal libro di Giulia possa essere inoltre tratto un film e venire realizzato un seguito. L’ex gieffina è inolte una delle influencer più seguite ed apprezzate del web, il suo profilo Instagram conta infatti la bellezza di 4,3 milioni di followers, in costante crescita.

Giulia ha anche un canale Youtube in cui si dedica ad insegnare piccole lezioni di make-up, con un grande seguito. La De Lellis in questo momento si sta godendo i meritati successi ma sta anche pensando a nuovi ed esclusivi progetti, come rifertito nel suo profilo Instagram personale.

Giulia ha infatti rivelato di essere alla ricerca di nuovi collaboratori da inserire nel suo team, queste le sue parole: “Ho bisogno di giovani che hanno voglia di lavorare tanto quanto me, e di creare e crescere insieme al mio team… Sta per nascere un nuovo progetto, e voglio metterlo su con uno di voi… forse più di uno. Mi date una mano?”. L’ex gieffina ha dunque bisogno di un fotografo, di un grafico e di un video maker per realizzare un progetto ancora super segreto.